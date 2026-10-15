Elon Musk sieht SpaceX in weniger als 10 Jahren bei über 100 Billionen US-Dollar

Elon Musk hält selbst eine der kühnsten Prognosen für SpaceX offenbar noch für zu vorsichtig. Starinvestor Ron Baron sieht das Raumfahrtunternehmen in zehn Jahren bei 20 bis 50 Billionen US-Dollar. Musk geht noch weiter: "Sofern es nicht zu einem großen Weltkrieg kommt, wird SpaceX wahrscheinlich in weniger als 10 Jahren einen Wert von über 100 Billionen US-Dollar erreichen", schrieb er auf X. Das entspräche umgerechnet rund 89 Billionen Euro – und wäre fast das 50-Fache der aktuellen Bewertung von rund 2,06 Billionen US-Dollar.

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Baron gehört seit Jahren zu den größten Unterstützern von Musk, Tesla und SpaceX. Im neuen Interview mit der Columbia Business School erklärte er, SpaceX könne langfristig "20 Billionen, 30 Billionen oder 50 Billionen US-Dollar wert sein". Seine Begründung: Die wichtigsten Wachstumstreiber stünden noch am Anfang. Allein Starlink könnte nach seiner Einschätzung innerhalb der kommenden zehn Jahre auf eine Bewertung von 14 bis 15 Billionen US-Dollar kommen.

Doch selbst Starlink wäre für Baron womöglich nur ein Teil der Geschichte. Besonders große Chancen sieht er in Rechenzentren im Weltraum. Auf der Erde werde es zunehmend schwieriger, den gewaltigen Energie- und Flächenbedarf neuer Rechenzentren zu decken. Das Geschäft im Orbit könne deshalb noch deutlich größer werden als Starlink. "Elon hält meine Schätzung für viel zu niedrig", sagte Baron. Insgesamt rechnet er damit, dass sich die Bewertung von SpaceX langfristig mindestens verzwanzig- bis verdreißigfachen könnte.

Damit zeichnet Baron bereits ein Szenario, das jede heutige Größenordnung sprengt. Musk setzt aber noch einmal eine Schippe drauf. Mehr als 100 Billionen US-Dollar wären nicht nur ein Vielfaches der heutigen SpaceX-Bewertung, sondern eine Größenordnung, die weit über den aktuellen Börsenwert selbst der größten Konzerne der Welt hinausgeht. Genau deshalb sorgt seine Aussage für so viel Aufmerksamkeit: Sie zeigt, wie groß Musk den adressierbaren Markt für Starlink, Raumfahrt, KI-Infrastruktur und Rechenzentren im All einschätzt.

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Zusätzlichen Stoff liefert die Spekulation über eine mögliche Fusion mit Tesla. Einige Privatanleger hoffen bereits beim Roadster-Event am Donnerstag auf Hinweise. Barclays hat mögliche Strukturen für einen Zusammenschluss durchgerechnet und hält eine Übernahme von Tesla durch SpaceX gegen Aktien für denkbar. Eine entsprechende Ankündigung gibt es bislang allerdings nicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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