ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Boeing auf 235 Dollar - 'Outperform'
- RBC senkt Boeings Kursziel auf 235 US-Dollar
- RBC belässt Boeing trotz Problemen auf Outperform
- Airbus und Boeing sollen 2027 ihre Ziele erreichen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 165,3 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +42,01 %/+80,08 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 235 US-Dollar
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Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
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Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)