ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Airbus-Kursziel auf 240 Euro, bleibt positiv
- Flugzeugbauer dürften ihre Ziele für 2027 erreichen
- Produktionsprobleme erhöhen Druck auf Q4-Zahlen 2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 192,6 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+29,98 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 240 Euro
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.