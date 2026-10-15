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    Tote nach russischen Angriffen in der Zentralukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohnen töten drei Menschen in Kirowohrad
    • Angriffe trafen Logistikzentren, Lager und Wohnhäuser
    • Russland setzte 580 Drohnen und zwei Raketen ein
    Tote nach russischen Angriffen in der Zentralukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    KROPYWNYZKYJ (dpa-AFX) - Infolge russischer Drohnenangriffe sind im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz bei Telegram mit.

    Demnach dauerten die Angriffe über zehn Stunden. Einschläge habe es in der Gebietshauptstadt Kropywnyzkyj in Logistikzentren, Lagerhallen und Wohnhäusern gegeben. In der Region sei auch die Transportinfrastruktur angegriffen worden. Brände brachen demnach aus.

    Im benachbarten Gebiet Poltawa wurden nach Angaben des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz Gasförderanlagen von Drohnen angegriffen. Demzufolge gab es Schäden an der Ausrüstung, und die Fördertätigkeit wurde vorerst eingestellt. Die Mitarbeiter seien jedoch unversehrt.

    Hunderte russische Drohnen über der Ukraine

    In der Nacht zum Donnerstag setzte das russische Militär der ukrainischen Luftwaffe zufolge 580 Drohnen unterschiedlichen Typs und 2 Raketen gegen Ziele in der Ukraine ein. 536 Drohnen konnten demnach rechtzeitig abgefangen werden. Dennoch habe es an 31 Orten Einschläge gegeben. Dazu hätten herabstürzende Trümmer an elf weiteren Stellen Schäden verursacht, hieß es.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/stk







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