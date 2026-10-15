KI-Sorgen belasten: Siemens Energy schon wieder tief im Minus

Mit 124 Euro fällt die Aktie damit auf ein Niveau, das zuletzt Anfang des Jahres erreicht wurde. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein knappes Kursplus von rund 2 Prozent übrig. Nach dem kräftigen Anstieg nehmen Anleger nun aber offenbar erstmal Gewinne mit.

Die Siemens-Energy-Aktie gerät weiter unter Druck. Nach einem Verlust von mehr als fünf Prozent am Mittwoch ging es am Donnerstag um weitere 7,8 Prozent abwärts.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Gesamtmarkt wurde am Mittwoch kalt erwischt von überraschend hohen US-Inflationsdaten, die für neue Zinssorgen sorgen und besonders KI-nahe Aktien belasten. In diese Kategorie rückt der Markt inzwischen auch den Münchner Konzern, weil ein wachsender Teil seiner Aufträge mit dem Strombedarf neuer Rechenzentren zusammenhängt.

Operativ zeigt sich der Energietechnik-Riese jedoch robust. Im dritten Geschäftsquartal kletterte der Auftragseingang vergleichbar um 8,5 Prozent auf einen Rekordwert von 17,9 Milliarden Euro, der Auftragsbestand wuchs auf 162 Milliarden Euro. Der Umsatz legte vergleichbar um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro zu, das Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich fast auf 1,623 Milliarden Euro.

Auch Analysten bleiben zuversichtlich. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert Anfang Oktober von 128 auf 157 Euro an, blieb aber bei Halten. RBC Capital Markets bestätigte Outperform mit Kursziel 200 Euro, rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Druck kommt vor allem über die Finanzierungsseite der KI-Branche. Am Mittwoch brach die Aktie des Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave um rund 15 Prozent ein, nachdem dessen Anleihen unter Druck geraten waren. Am Donnerstag fällt die Aktie vorbörslich weiter.

Anleger fürchten, Teile der Branche finanzierten den Ausbau zu stark über Schulden. Siemens Energy betonte Ende September, Rechenzentren seien ein wichtiger zusätzlicher Treiber, nicht aber die Grundlage des Ausblicks. Der Engpass liege nicht bei der Nachfrage, sondern beim Tempo von Genehmigung, Finanzierung und Bau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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