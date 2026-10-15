ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 17 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Thyssenkrupp-Kursziel auf 17 Euro
- Einstufung bleibt neutral trotz höherem Kursziel
- Stahlgewinne sollen 2027 und 2028 deutlich steigen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor den Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 13,87 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -6,00 %/+30,15 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 17 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
TK ACCELIS – Industrial conglomerate Thyssenkrupp plans to float TK Accelis at the end of the month. The company is aiming for October. 28 Reuters
TK ELEVATOR – Japanese elevator manufacturers, including Mitsubishi Electric Corp., are among the potential buyers considering bids for TK Elevator's European operations. Competitor Fujitec Co., owned by EQT AB, is also said to be among the possible bidders for the assets. Kone Oyj is seeking to sell them to obtain antitrust approvals for its acquisition of TK Elevator. A deal could fetch around EUR 5 billion or more, according to the sources. Bloomberg
Warum?
* TKMS: Bei rund 81,90 € je TKMS-Aktie ist der 51%-Anteil von Thyssenkrupp bereits grob 4,2 € je TK-Aktie wert.
* Nucera: rund 0,85 € je TK-Aktie für die 50%-Beteiligung. Nucera liegt aktuell bei rund 8,78 € und ca. 1,06 Mrd. € Börsenwert.
* Nettofinanzguthaben: Thyssenkrupp hatte Ende Juni etwa 2,6 Mrd. € Netto-Finanzguthaben.
* Steel: Hier sehe ich den größten Bewertungshebel. Das Unternehmen strebt mittelfristig mindestens 1,2 Mrd. € EBITDA und >11 % Marge an; aktuell sind es nur etwa 400 Mio. €.
* Dazu kommen Materials Services/tk accelis, Automotive, Elevator-Beteiligungseffekte und sonstige Werte, allerdings mit Abschlägen für Holdingkosten, Pensionen, Restrukturierung und das Risiko des Stahlumbaus.
Der Rückgang ist wohl auch dem aktuellen marktumfeld und Gewinnmitnahmen geschuldet.
Als grobe richtwerte gemäß Grok
Implizierte Bewertung TK Accelis (Klöckner-Multiples angewandt)
|Multiple
|Klöckner-Wert
|Angewandt auf TK Accelis
|Implizierter EV
|EV/Umsatz
|0,25x
|11,4 Mrd. € × 0,25
|ca. 2,85 Mrd. €
|EV/Umsatz (Band)
|0,21–0,30x
|11,4 Mrd. € × 0,21–0,30
|2,4–3,4 Mrd. €
|EV/EBITDA (aktuell)
|ca. 10x
|229 Mio. € × 10
|ca. 2,3 Mrd. €
|EV/EBITDA (konservativ)
|8–9x
|229 Mio. € × 8–9
|1,8–2,1 Mrd. €
|EV/EBITDA (höheres Band)
|12x
|229 Mio. € × 12
|ca. 2,75 Mrd. €