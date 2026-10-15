UBS stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 1.455EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2400
Kursziel alt: 2350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2400
Kursziel alt: 2350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte