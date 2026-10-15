UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 1.455EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2400

Kursziel alt: 2350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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