Neue Huthi-Drohung – IWF warnt jetzt vor Schock für die gesamte Weltwirtschaft

Die jüngste Angriffswelle trifft Saudi-Arabien an empfindlichen Stellen. Der Hauptsitz des Ölriesen Saudi Aramco in Dhahran wurde schwer beschädigt , zuvor waren unter anderem der Flughafen von Riad und weitere Energieanlagen angegriffen worden. Die Huthis kündigten weitere Attacken auf Flughäfen und Ölinfrastruktur an.

Die Angriffe der Huthis auf Saudi-Arabien könnten weit über die Region hinaus Folgen haben. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von IWF und Weltbank in Thailand warnte IWF-Chefin Kristalina Georgieva vor Belastungen für die Weltwirtschaft. Hintergrund sind die Angriffe auf kritische Infrastruktur und die wachsenden Störungen auf zentralen Handels- und Energierouten. Besonders brisant: Die Straße von Hormus ist nahezu vollständig blockiert, zugleich verschärfen sich die Probleme im Roten Meer. Öl- und Gasexporte wurden dadurch deutlich eingeschränkt, beschädigte Energieanlagen drücken zusätzlich auf die Produktionskapazität.

Georgieva verwies zugleich darauf, dass die wirtschaftlichen Folgen längst über den Ölsektor hinausreichen. Rückläufiger Handel, schwächeres Unternehmervertrauen und steigende Preise für lebenswichtige Güter belasten die Region. Zwar sei Saudi-Arabien durch die wirtschaftliche Diversifizierung widerstandsfähiger geworden, doch weitere Energiepreissprünge könnten auch global Wachstum und Inflation treffen.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Lage auf See. Allein in den vergangenen zwei Wochen wurden mindestens 20 iranische Angriffe registriert. Zwei Schiffe sanken am Mittwoch in der Straße von Hormus. Gleichzeitig wird der Schiffsverkehr durch das Rote Meer schwieriger, weshalb Saudi-Arabien Öl wieder stärker über den Persischen Golf und Hormus transportiert. Damit konzentrieren sich immer größere Mengen auf genau jene Route, die ebenfalls angegriffen wird.

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Wie Fortune berichtet, wächst politisch der Zeitdruck bis zu den US-Zwischenwahlen am 3. November. US-Präsident Donald Trump hat eine harte Reaktion angekündigt, bislang aber militärisch nur begrenzt reagiert. Analysten sehen darin auch den Versuch, vor den Wahlen keine neue Eskalation zu provozieren, die Benzin- und Dieselpreise weiter nach oben treiben könnte. Gleichzeitig warnen Experten, dass weitere Angriffe die USA doch zu einer früheren Reaktion zwingen könnten.

Der Ölpreis liegt weiter über 100 US-Dollar je Barrel. Für den IWF ist damit klar: Je länger die Angriffe auf Energieanlagen, Schiffe und Transportwege anhalten, desto größer wird das Risiko, dass aus dem regionalen Konflikt ein weltweites Wirtschaftsproblem wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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