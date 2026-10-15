🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Russland öffnet Diesel-Hahn

    633 Aufrufe 633 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölmarkt vor dem Wendepunkt? Dieser Trump-Putin-Deal verändert alles!

    Russland will nach einem Deal mit den USA wieder Millionen Tonnen Diesel exportieren. Die Ölpreise geraten unter Druck, doch die Versorgung bleibt angespannt.

    Für Sie zusammengefasst
    Russland öffnet Diesel-Hahn - Ölmarkt vor dem Wendepunkt? Dieser Trump-Putin-Deal verändert alles!
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die USA lockern Sanktionen, Russland bereitet neue Diesellieferungen vor: Eine überraschende Annäherung zwischen Washington und Moskau könnte den internationalen Kraftstoffmarkt verändern, wie Reuters berichtet. Nach Angaben des russischen Vizepremiers Alexander Novak sollen die Exporte in Kürze wieder anlaufen. Die zusätzlichen Mengen könnten helfen, die weltweit angespannte Versorgung mit Diesel zu verbessern.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Bereits am 10. Oktober hatte die russische Regierung ihr Exportverbot für Diesel teilweise aufgehoben. Zunächst wurden Lieferungen von 500.000 Tonnen freigegeben. Doch dabei soll es nicht bleiben: Laut Novak könnten die monatlichen Ausfuhren bis Ende 2026 auf drei bis 3,5 Millionen Tonnen steigen. Das entspräche nach russischen Angaben mehr als zehn Prozent des weltweiten Dieselmarktes. Bemerkenswert ist vor allem die politische Kehrtwende Washingtons. Das US-Finanzministerium erlaubt über eine Sonderlizenz bestimmte Geschäfte mit russischem Diesel bis zum 7. April 2027. Dazu zählen auch Lieferungen und Importe in die Vereinigten Staaten. Die ersten Transporte sollen über direkte Verträge zwischen Unternehmen abgewickelt werden. Allerdings müssen die Vereinbarungen noch ausgehandelt und Tanker beladen werden. Ein konkreter Liefertermin steht deshalb bislang nicht fest.

    An den Rohstoffmärkten verstärken die Nachrichten bereits die Hoffnung auf eine Entspannung. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich am Donnerstag zeitweise um rund zwei Prozent auf 103,78 US-Dollar je Barrel. Allerdings belasteten zusätzlich Überlegungen der USA, Sanktionen gegen Teile der russischen Schattenflotte zu lockern. Besonders relevant wäre eine Wiederaufnahme größerer Diesellieferungen für die Preise von Mitteldestillaten und die Gewinnmargen der Raffinerien. Ein zusätzliches Angebot könnte dort den Preisdruck verringern.

    Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass die weltweite Dieselknappheit bis ins Jahr 2027 anhalten könnte. Grund sind beschädigte Raffinerien, eingeschränkte Exporte aus dem Nahen Osten und hohe Transportkosten. Zudem hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Raffinerien wieder aufgenommen. Ob Moskau seine ambitionierten Exportziele tatsächlich erreichen kann, bleibt deshalb offen.

    Während Moskau beim Diesel die Exportbeschränkungen zurückfährt, könnte es bei Flüssiggas (LPG) in die entgegengesetzte Richtung gehen. Allerdings dürften mögliche Einschränkungen kaum Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. Nach Reuters-Berechnungen stehen lediglich rund zwei Prozent der russischen LPG-Ausfuhren zur Diskussion. Betroffen wären laut dem Nachrichtenportal RBC möglicherweise ausschließlich Händler ohne eigene Produktion. Für Anleger ist die Entwicklung dennoch interessant. Zusätzliche Diesellieferungen könnten die hohen Raffineriemargen von Unternehmen wie Valero Energy und Marathon Petroleum unter Druck setzen. Transport-, Logistik- und Industrieunternehmen würden dagegen von sinkenden Kraftstoffkosten profitieren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Russland öffnet Diesel-Hahn Ölmarkt vor dem Wendepunkt? Dieser Trump-Putin-Deal verändert alles! Russland will nach einem Deal mit den USA wieder Millionen Tonnen Diesel exportieren. Die Ölpreise geraten unter Druck, doch die Versorgung bleibt angespannt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     