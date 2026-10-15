Ölmarkt vor dem Wendepunkt? Dieser Trump-Putin-Deal verändert alles!

Die USA lockern Sanktionen, Russland bereitet neue Diesellieferungen vor: Eine überraschende Annäherung zwischen Washington und Moskau könnte den internationalen Kraftstoffmarkt verändern, wie Reuters berichtet. Nach Angaben des russischen Vizepremiers Alexander Novak sollen die Exporte in Kürze wieder anlaufen. Die zusätzlichen Mengen könnten helfen, die weltweit angespannte Versorgung mit Diesel zu verbessern.

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Bereits am 10. Oktober hatte die russische Regierung ihr Exportverbot für Diesel teilweise aufgehoben. Zunächst wurden Lieferungen von 500.000 Tonnen freigegeben. Doch dabei soll es nicht bleiben: Laut Novak könnten die monatlichen Ausfuhren bis Ende 2026 auf drei bis 3,5 Millionen Tonnen steigen. Das entspräche nach russischen Angaben mehr als zehn Prozent des weltweiten Dieselmarktes. Bemerkenswert ist vor allem die politische Kehrtwende Washingtons. Das US-Finanzministerium erlaubt über eine Sonderlizenz bestimmte Geschäfte mit russischem Diesel bis zum 7. April 2027. Dazu zählen auch Lieferungen und Importe in die Vereinigten Staaten. Die ersten Transporte sollen über direkte Verträge zwischen Unternehmen abgewickelt werden. Allerdings müssen die Vereinbarungen noch ausgehandelt und Tanker beladen werden. Ein konkreter Liefertermin steht deshalb bislang nicht fest.

An den Rohstoffmärkten verstärken die Nachrichten bereits die Hoffnung auf eine Entspannung. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich am Donnerstag zeitweise um rund zwei Prozent auf 103,78 US-Dollar je Barrel. Allerdings belasteten zusätzlich Überlegungen der USA, Sanktionen gegen Teile der russischen Schattenflotte zu lockern. Besonders relevant wäre eine Wiederaufnahme größerer Diesellieferungen für die Preise von Mitteldestillaten und die Gewinnmargen der Raffinerien. Ein zusätzliches Angebot könnte dort den Preisdruck verringern.

Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass die weltweite Dieselknappheit bis ins Jahr 2027 anhalten könnte. Grund sind beschädigte Raffinerien, eingeschränkte Exporte aus dem Nahen Osten und hohe Transportkosten. Zudem hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Raffinerien wieder aufgenommen. Ob Moskau seine ambitionierten Exportziele tatsächlich erreichen kann, bleibt deshalb offen.

Während Moskau beim Diesel die Exportbeschränkungen zurückfährt, könnte es bei Flüssiggas (LPG) in die entgegengesetzte Richtung gehen. Allerdings dürften mögliche Einschränkungen kaum Auswirkungen auf den Weltmarkt haben. Nach Reuters-Berechnungen stehen lediglich rund zwei Prozent der russischen LPG-Ausfuhren zur Diskussion. Betroffen wären laut dem Nachrichtenportal RBC möglicherweise ausschließlich Händler ohne eigene Produktion. Für Anleger ist die Entwicklung dennoch interessant. Zusätzliche Diesellieferungen könnten die hohen Raffineriemargen von Unternehmen wie Valero Energy und Marathon Petroleum unter Druck setzen. Transport-, Logistik- und Industrieunternehmen würden dagegen von sinkenden Kraftstoffkosten profitieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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