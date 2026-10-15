MPCM stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion von 58 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Stefan Augustin sieht nach der gekürzten Jahresprognose nur wenig Entlastung: Die nicht voll ausgelasteten Kapazitäten im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) dürften das Schlussquartal und das Jahr 2027 belasten, schrieb er in seiner Analyse am Donnerstag. Er kürzte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2028./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 33,97EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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