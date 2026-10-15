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    GreenCells: Rekordjahr 2025 – und 2026 schon auf Erfolgskurs

    Rekordumsatz, Gewinnsprung und volle Auftragsbücher: Greencells blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück und setzt 2026 auf neue Solarprojekte und Batteriespeicher.

    GreenCells: Rekordjahr 2025 – und 2026 schon auf Erfolgskurs
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Greencells erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 165,3 Mio. Euro, ein Plus von 43,9 % gegenüber 2024.
    • Das EBIT stieg von −21,6 Mio. auf 9,6 Mio. Euro – der höchste Wert der Unternehmensgeschichte; der Jahresüberschuss betrug 6,9 Mio. Euro.
    • Greencells übertraf alle Finanzziele für 2025: Umsatz, EBIT und Nachsteuer-Umsatzrendite lagen über den jeweiligen Prognosen.
    • Der Auftragseingang lag bei über 182 Mio. Euro. Gleichzeitig waren mehr als 700 MWp Solarleistung im Bau und das O&M-Portfolio wuchs auf über 1 GWp.
    • Die Finanzlage verbesserte sich: Zum Jahresende 2025 verfügte Greencells über 20,6 Mio. Euro liquide Mittel und eine Eigenkapitalquote von 8,9 %. Die Zahid Group hält 92,5 % der Anteile.
    • Für 2026 erwartet Greencells ein EBIT von 8,75 bis 9,25 Mio. Euro. Das Unternehmen meldete bereits mehrere Projektinbetriebnahmen und schloss eine strategische BESS-Partnerschaft mit Desay ESS.



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