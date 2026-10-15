GreenCells: Rekordjahr 2025 – und 2026 schon auf Erfolgskurs
Rekordumsatz, Gewinnsprung und volle Auftragsbücher: Greencells blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück und setzt 2026 auf neue Solarprojekte und Batteriespeicher.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Greencells erzielte 2025 einen Rekordumsatz von 165,3 Mio. Euro, ein Plus von 43,9 % gegenüber 2024.
- Das EBIT stieg von −21,6 Mio. auf 9,6 Mio. Euro – der höchste Wert der Unternehmensgeschichte; der Jahresüberschuss betrug 6,9 Mio. Euro.
- Greencells übertraf alle Finanzziele für 2025: Umsatz, EBIT und Nachsteuer-Umsatzrendite lagen über den jeweiligen Prognosen.
- Der Auftragseingang lag bei über 182 Mio. Euro. Gleichzeitig waren mehr als 700 MWp Solarleistung im Bau und das O&M-Portfolio wuchs auf über 1 GWp.
- Die Finanzlage verbesserte sich: Zum Jahresende 2025 verfügte Greencells über 20,6 Mio. Euro liquide Mittel und eine Eigenkapitalquote von 8,9 %. Die Zahid Group hält 92,5 % der Anteile.
- Für 2026 erwartet Greencells ein EBIT von 8,75 bis 9,25 Mio. Euro. Das Unternehmen meldete bereits mehrere Projektinbetriebnahmen und schloss eine strategische BESS-Partnerschaft mit Desay ESS.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.