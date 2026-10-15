🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Riverty / Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Riverty beleuchtet Ethik bei KI-Kreditentscheidungen
    • Datenkontrolle und klare Prozesse sichern faire Kredite
    • Begrenzte KI-Autonomie braucht klare Verantwortung
    OTS - Riverty / Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik und Verantwortung in der Kreditvergabe der Zukunft
    Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz spielt bei Kreditentscheidungen eine immer größere Rolle. Damit verschiebt sich die Debatte zunehmend weg von der reinen Technologie hin zu den ethischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für nachhaltiges Vertrauen nötig sind. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht Riverty heute das neueste Paper seiner "Fintech 2040"-Reihe: "AI Ethics and Accountability in Hyperindividualized Lending: Pathways to Optimized Consumer Credits."

    Entstanden ist das Paper mit Beiträgen der KI-Governance-Expertin Anita Klingel. Ebenso beteiligt waren Roland Frank, Jan Richard und Florian Haubold. Es geht darum, wie KI den Zugang zu Krediten verbessern und Finanzdienstleistungen persönlicher gestalten kann. Gleichzeitig macht es klar: Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness müssen im Zentrum jeder Entscheidung stehen.

    Aktuell führen Finanzinstitute in ganz Europa neue Rahmenwerke für KI-Governance und operative Resilienz ein. Daher gehört der verantwortungsvolle Umgang mit KI zu den zentralen Zukunftsthemen der Finanzdienstleistungsbranche. Vor diesem Hintergrund versteht das Paper die Themen Ethik und Innovation nicht als Gegensatz. Vielmehr braucht verantwortungsvolle KI Governance-Modelle, die ethische Prinzipien in praktische, skalierbare Entscheidungsprozesse übersetzen.

    Drei Faktoren sind dafür entscheidend:

    - Datensouveränität , die Verbraucherinnen und Verbrauchern echte Kontrolle darüber gibt, wie ihre Daten genutzt werden.
    - Interoperabilität , die einen sicheren und transparenten Datenaustausch ermöglicht.
    - Robustes Prozessdesign , das Erklärbarkeit, Verantwortlichkeit und Kontrolle über den gesamten Kreditzyklus hinweg verankert.

    Gemeinsam ergeben diese drei Elemente einen praktikablen Weg hin zu Kreditmärkten, auf denen sich technologische Innovation, ethische Verantwortung und wirtschaftliche Tragfähigkeit gegenseitig verstärken.

    Die nächste Stufe: verantwortungsvolle agentische KI

    Das Paper wirft zudem einen Blick auf agentische KI. Solche intelligenten Systeme analysieren und empfehlen nicht mehr nur, sie handeln zunehmend eigenständig. Im Kreditgeschäft könnten Agenten künftig Angebote vergleichen und verhandeln, auf Daten zugreifen oder Prozesse im Namen von Verbrauchern und Anbietern anstoßen. Klare Mandate, klare Grenzen, menschliche Aufsicht und wirksame Widerspruchsmöglichkeiten gewinnen dadurch an Bedeutung.

    Das Paper plädiert für eine begrenzte und überprüfbare Autonomie: KI-Agenten dürfen mehr Handlungsspielraum bekommen, die Verantwortung für die Ergebnisse bleibt jedoch klar bei den Institutionen, die KI einsetzen.

    " Künstliche Intelligenz eröffnet uns neue Möglichkeiten, bessere, fairere und fundiertere Finanzentscheidungen zu treffen, finanzielle Teilhabe zu stärken und den Kundenservice zu optimieren. Doch Technologie allein reicht nie aus ", sagt Oliver Kuhaupt, CEO der Riverty Bank S.A. " Je stärker KI in Finanzdienstleistungen verankert wird, desto wichtiger wird es, ethische Prinzipien durch robuste Governance, transparente Entscheidungswege und diszipliniertes Risikomanagement zu untermauern. Vertrauen entsteht, wenn Innovation nicht nur leistungsstark ist, sondern auch erklärbar, verantwortbar und belastbar ."

    Fintech 2040 ist Rivertys langfristige Thought-Leadership-Plattform. Dort bringt das Unternehmen Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen, um Technologien, Governance-Modelle und regulatorische Rahmenbedingungen für die Finanzdienstleistungsbranche von morgen zu diskutieren.

    Laden Sie das ganze Paper hier herunter: https://ots.de/ZescVe

    Pressekontakt Riverty:

    Kristina Hunter Nilsson
    Corporate Affairs Lead & Spokesperson
    mailto:press@riverty.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165621/6371737 OTS: Riverty







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Riverty / Fintech 2040: Riverty veröffentlicht neues Paper zu KI, Ethik ... Künstliche Intelligenz spielt bei Kreditentscheidungen eine immer größere Rolle. Damit verschiebt sich die Debatte zunehmend weg von der reinen Technologie hin zu den ethischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für nachhaltiges Vertrauen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     