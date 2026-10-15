Plötzlich Diesel im Überfluss? Diese Entwicklung könnte Preise drücken

Wie Reuters unter Berufung auf Daten von Enterprise Singapore berichtet, lagerten in dem wichtigen asiatischen Handelszentrum am 14. Oktober insgesamt 42,23 Millionen Barrel Ölprodukte. Das waren rund 2,43 Millionen Barrel beziehungsweise 6,1 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Die gesamten Vorräte erreichten damit ein Einmonatshoch.

Am internationalen Dieselmarkt zeichnet sich eine mögliche Trendwende ab. Während geopolitische Konflikte weiterhin für hohe Energiepreise sorgen, wächst in Asien das Angebot an raffinierten Kraftstoffen. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Singapur: Dort haben die Lagerbestände an Diesel und anderen Mitteldestillaten den höchsten Stand seit rund einem halben Jahr erreicht. Gleichzeitig dürfte China seine Kraftstoffexporte in den kommenden Wochen auf hohem Niveau halten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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China könnte den Preisdruck verstärken

Hinter dem Lageraufbau steckt vor allem ein kräftiger Anstieg der Kraftstofflieferungen aus anderen asiatischen Ländern. Bei Diesel und Gasöl haben sich die Einfuhren innerhalb einer Woche mehr als verfünffacht. Gleichzeitig gingen die Ausfuhren aus Singapur um rund 30 Prozent zurück. Die Bestände an Mitteldestillaten, zu denen neben Diesel auch Flugzeugtreibstoff gehört, wuchsen dadurch auf etwa 10,4 Millionen Barrel. Zuletzt waren die Lager Ende April ähnlich hoch.

Für die weitere Preisentwicklung dürfte insbesondere China entscheidend werden. Die Regierung in Peking gestattet großen Ölkonzernen wieder höhere Kraftstoffausfuhren. Marktteilnehmer rechnen deshalb damit, dass die Lieferungen nordostasiatischer Raffinerien auch im November umfangreich bleiben. Ein steigendes Angebot bei gleichzeitig wachsenden Lagerbeständen könnte die Preise für Diesel und andere raffinierte Produkte unter Druck setzen. Allerdings ist auch denkbar, dass zusätzliche asiatische Lieferungen nach Europa umgeleitet werden, sofern dort höhere Verkaufspreise locken.

Raffinerie-Aktien könnten unter Druck geraten

Für die Börsen ergeben sich daraus unterschiedliche Perspektiven. Raffineriebetreiber wie Valero Energy und Marathon Petroleum profitieren grundsätzlich von hohen Verarbeitungsspannen. Sollten die Verkaufspreise für Diesel bei stabilen Rohölkosten nachgeben, könnte dies ihre Margen belasten. Anders sieht es bei Unternehmen aus, deren Geschäft stark von Kraftstoffkosten abhängt. Speditionen, Fluggesellschaften und Teile der Industrie könnten von niedrigeren Preisen profitieren.

Allerdings liefert die Entwicklung in Singapur noch kein eindeutiges Signal für einen nachhaltigen Preisrückgang. Denn nicht alle Ölprodukte sind gleichermaßen betroffen. Während die Vorräte an Diesel, Benzin und Naphtha steigen, sind die Lagerbestände schwerer Rückstandsöle bereits die sechste Woche in Folge gesunken. Zuletzt lagen sie bei 18,04 Millionen Barrel. Hinzu kommen geopolitische Risiken. Beschädigte Raffinerien, eingeschränkte Lieferwege und hohe Transportkosten können eine Entspannung jederzeit wieder zunichtemachen.

Für Anleger bleibt deshalb die entscheidende Frage, ob die wachsenden Dieselbestände lediglich eine kurzfristige Verschiebung der Handelsströme widerspiegeln oder den Beginn eines größeren Angebotsüberschusses markieren. Sollte China seine Exporte weiter erhöhen und gleichzeitig mehr russischer Diesel auf den Weltmarkt gelangen, könnte sich der Druck auf die Kraftstoffpreise verstärken.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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