ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Santander auf 12,90 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Santanders Kursziel auf 12,90 Euro
- Santander bleibt vor Quartalszahlen neutral bewertet
- EPS-Prognosen für 2026 bis 2028 steigen leicht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge einer Feinabstimmung ihres Bewertungsmodells für die spanische Großbank habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich ein Prozent erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 12,15 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -0,38 %/+16,22 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 12,90 Euro
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moin & danke fuer die beitraege
Nach den offiziellen Mitteilungen von Santander vom 20. August 2026 (dem Closing-Tag) gilt:
- John Ciulla (bisher CEO von Webster) ist jetzt CEO von Santander Bank, N.A.
- Christiana Riley bleibt CEO von Santander US und Country Head für die USA.
- Luis Massiani (bisher President & COO von Webster) ist COO von Santander US und Santander Bank.
Christiana Riley halte ich für eine sehr kompetente und erfahrene Führungskraft – mit einem klaren Profil.
Kurzer Hintergrund
- Lange Karriere bei der Deutschen Bank (17 Jahre), zuletzt als CEO Americas und Vorstandsmitglied.
- Dort war sie stark in Strategie, Restrukturierung und dem Umbau des US-Geschäfts involviert – also genau in den Bereichen, die bei großen Banken oft heikel sind.
- 2023 zu Santander gewechselt als Regional Head North America, inzwischen CEO von Santander US / Country Head USA.
Was für sie spricht
Sie hat nachweislich Erfahrung mit komplexen Transformationen und regulatorischen Themen (Deutsche Bank war in ihrer Zeit kein einfaches Umfeld).
Bei Santander scheint sie den Auftrag zu haben, das US-Geschäft profitabler und skalierbarer zu machen – und die Webster-Übernahme ist genau so ein großes Integrationsprojekt, bei dem man jemanden mit Restrukturierungs- und Integrationserfahrung braucht.
Sie wird in der Branche relativ positiv wahrgenommen (u. a. in Listen wie „Most Powerful Women to Watch“).
Mögliche Fragezeichen
- Manche Beobachter fragen sich, ob ihre Stärken eher im „Fixen und Straffen“ liegen als im aggressiven organischen Wachstum (z. B. im Auto-Lending-Bereich, der für Santander US wichtig ist).
- Die Webster-Integration wird der echte Lackmustest: Ob sie und John Ciulla das Zusammenspiel hinbekommen und die versprochenen Synergien und die höheren Returns (Richtung 18 % RoTE) tatsächlich liefern.
Mein Eindruck insgesamt: Solide, unaufgeregte, erfahrene Bankerin mit internationaler Prägung. Kein „Star-CEO“-Typ, der laut auftritt, sondern eher die ruhige, strukturierte Variante. Für die aktuelle Phase bei Santander US (Integration + Profitabilitätssteigerung) wirkt das Profil passend.
BB & F
Das aktuelle (große) ARP läuft noch und soll am 21. August 2026 planmäßig enden.
fuer BB und friends
Kurze Zusammenfassung zur "Hürde": Das ist ein wichtiger, aber nicht der letzte Schritt. Banco Santander hat am 12. Juni 2026 die Genehmigung der OCC (Office of the Comptroller of the Currency) bekommen – das ist die primäre US-Bankaufsicht für nationale Banken. Das ist positiv und zeigt, dass die Kern-Regulierungsstelle in den USA keine großen Einwände hat.
Was fehlt noch?
Noch ausstehend (Stand jetzt):
- Federal Reserve (Fed) — die wichtigste verbleibende US-Hürde.
- Europäische Zentralbank (EZB/BCE) — für die europäische Seite.
- Eventuell weitere formale Schritte, aber die großen sind diese beiden.