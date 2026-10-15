ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Air Liquide auf 166 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Air Liquides Kursziel auf 166 Euro
- JPMorgan belässt Air Liquide weiterhin auf Neutral
- Q3-Prognose für organisches Wachstum etwas gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide vor Quartalszahlen von 162 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Industriegasekonzern aktualisiert, um den neuesten Branchenindikatoren sowie den jüngsten Äußerungen des Managements Rechnung zu tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das dritte Quartal reduzierte er seine Prognose für das organische Umsatzwachstum ein wenig./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 171 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3636. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 204,00EUR was eine Bandbreite von -2,76 %/+19,49 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 166 Euro
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Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
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Aber was Air Liquide betrifft, habe ich (von früher, ds ich Französin bin, die in Deutschland seit vielen Jahren lebt) die Nominalaktien direkt in Frankreich bei Air Liquide. So viel ich weiß, ist es für Ausländer auf Anfrage auch möglich. Allerdings muss man dann in Deutschland eine Steuererklärung machen mit Anlage Kap (aber die mache ich sowieso), und die französische Quellensteuer wird dann angerechnet.
Norwegen und Irland greifen noch etwas unverschämter in die (Klein )aktionärstaschen . Aber in unserem lieben EU - Nachbarland ( Air Liquide ) ist es erklärte politische Absicht . Bin seit Jahrzehnten mit einer Französin verheiratet - unser Steuerberater freut sich imer besonders über die Nickeligkeiten von überm Rhein !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut bei den Kontoauszügen der DKB: