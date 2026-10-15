Die Rinat-Achmetow-Stiftung unterstützt die ukrainische Oscar-Kampagne für „Traces" und verstärkt die Stimmen der Kriegsüberlebenden.

Mit dieser Initiative ist die Rinat-Akhmetov-Stiftung die erste gemeinnützige Stiftung in der Ukraine, die die Oscar-Kampagne eines ukrainischen Films unterstützt. Damit bekräftigt sie ihr Engagement für die Bewahrung der Zeugnisse von Zivilisten, die vom Krieg Russlands gegen die Ukraine betroffen sind, und dafür, dass ihre Geschichten ein internationales Publikum erreichen.

KYIV, Ukraine, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Rinat Akhmetov Stiftung hat ihre Unterstützung für Traces bekannt gegeben, einen ukrainisch-polnischen Dokumentarfilm, der als offizieller ukrainischer Beitrag für die 99. Academy Awards in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm ausgewählt wurde. Zu der Initiative gehört ein Zuschuss in Höhe von 200.000 US-Dollar, der auf Beschluss von Rinat Achmetow zur Förderung der internationalen Oscar-Kampagne des Films vergeben wurde, sowie eine strategische Partnerschaft mit dem Museum der Zivilstimmen der Stiftung.

Unter der Regie von Alisa Kovalenko und der Co-Regie von Marysia Nikitiuk erzählt Traces die zutiefst persönlichen Geschichten von sechs ukrainischen Frauen, die während der russischen Aggression gegen die Ukraine sexuelle Gewalt und Folter überlebt haben. Anhand ihrer Zeugnisse beleuchtet der Dokumentarfilm Trauma, Widerstandsfähigkeit und den Mut, der nötig ist, um das Schweigen über die Erfahrungen von Kriegsüberlebenden zu brechen.

Der Film hat bereits internationale Anerkennung erlangt. Nach seiner Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2026, wo er den Panorama-Publikumspreis gewann, erhielt Traces weitere Auszeichnungen beim Movies That Matter Festival in Den Haag und bei Millennium Docs Against Gravity.

Die Unterstützung der Stiftung geht über finanzielle Hilfe hinaus. Mit ihrem Museum der Stimmen der Zivilbevölkerung, das mehr als 145.000 Zeugenaussagen gesammelt hat, dokumentiert die Organisation seit Jahren die menschlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Die Partnerschaft mit Traces spiegelt eine gemeinsame Mission wider: Individuelle Erlebnisse bewahren, Überlebenden eine Stimme geben und sicherstellen, dass ihre Geschichten weltweit gehört, erinnert und anerkannt werden.

Mit dem Zuschuss in Höhe von 200.000 US-Dollar soll Traces bei Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und der breiteren internationalen Filmgemeinschaft bekannt gemacht werden, wodurch die Erfahrungen ukrainischer Frauen auf eine der einflussreichsten kulturellen Plattformen der Welt gebracht werden.

Über die Rinat-Akhmetov-Stiftung

Die Stiftung wurde 2005 von dem ukrainischen Geschäftsmann und Philanthropen Rinat Achmetow gegründet und ist eine der wichtigsten privaten humanitären Organisationen der Ukraine. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Unterstützung von Zivilisten, die vom Krieg betroffen sind, durch humanitäre Hilfe, medizinische und psychologische Betreuung, Kinderwohlfahrt und Rehabilitationsprogramme. Mit ihrem Museum der Stimmen der Zivilbevölkerung bewahrt die Stiftung auch persönliche Zeugnisse des Krieges und sorgt so dafür, dass die Erfahrungen ukrainischer Zivilisten dokumentiert und an künftige Generationen weitergegeben werden.

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