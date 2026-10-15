ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy'
- UBS hebt ASML-Kursziel auf 2.400 Euro an
- UBS erhöht EPS-Prognosen für 2027 und 2028
- ASML-Auftragsbestand liegt 20 Prozent über Konsens
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 1.451 auf Tradegate (15. Oktober 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.031,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.590,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.400,00EUR was eine Bandbreite von +10,11 %/+66,20 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 2400 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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dann warte auf 2000€ und dem darauf folgenden Split 1:10
200€ dann für dich sehr preiswert
Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:
Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben,
dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen
Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen
kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit
einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten
Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.
Bin gespannt, ob das Timing passt...