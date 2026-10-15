Merz rechnet mit 'sehr, sehr schwierigen' EU-Haushaltsverhandlungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Ringen um den neuen langfristigen EU-Haushalt sieht Bundeskanzler Friedrich Merz keinen Durchbruch in Reichweite. "Wir sind in sehr, sehr schwierigen Verhandlungen über die zukünftigen Finanzen der Europäischen Union", sagte Merz bei einem Treffen mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Er rechne nicht damit, in diesen Tagen zu einem Ergebnis zu kommen.

Als Ziel gilt, bis Jahresende einen Kompromiss für den billionenschweren Etat für die Jahre 2028 bis 2034 zu finden. Nun liege man zweieinhalb Monate vor dem Ende des Jahres sehr weit auseinander, so Merz. Das heiße nicht, dass man nicht bei weiteren geplanten Zusammenkünften zu Lösungen kommen könne. Für das Gipfeltreffen im Dezember aber sollte man "ein paar Oberhemden mehr einpacken als üblicherweise", sagte Merz.