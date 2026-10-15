4,5 Prozent bei XTB sichern und den Weg zu mehr Rendite starten (FOTO)

Der Online-Broker XTB startet ein neues Angebot für Neukunden: Wer ein Konto bei XTB eröffnet, erhält für 90 Tage 4,5 Prozent Zinsen pro Jahr auf sein nicht investiertes Kapital, das ist aktuell für vergleichbare Angebote der höchste Zins Deutschlands*. Die Verzinsung gilt bis zu einer Summe von 20.000 Euro. Damit arbeitet das Geld auch dann, wenn Anlegerinnen und Anleger noch auf die passende Gelegenheit zum Einstieg warten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Kundinnen und Kunden im jeweiligen Monat mindestens einen Trade vornehmen. Dazu zählen der Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines ETFs sowie der Abschluss eines Sparplans auf Aktien oder ETFs.

Berlin (ots) - Neukunden erhalten beim Online-Broker für 90 Tage den aktuellen Spitzenzinssatz auf nicht investiertes Kapital. Die Aktion ist als Einladung gedacht, das eigene Geld für sich arbeiten zu lassen und gleichzeitig die Trading- und Investment-Tools von XTB kennenzulernen.

Als nicht investiertes Kapital gilt Geld auf dem Konto, das nicht in Transaktionen gebunden ist. Es steht weiterhin frei zur Verfügung: Kundinnen und Kunden können es investieren, sich auszahlen lassen oder auf dem Konto belassen. Eine eigene Aktivierung ist nicht nötig, die Verzinsung läuft automatisch. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich dem Konto gutgeschrieben.

"Wer neu an der Börse ist, möchte dort gegebenenfalls nicht sofort sein gesamtes Kapital investieren", sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. "Mit 4,5 Prozent auf bis zu 20.000 Euro in den ersten 90 Tagen geben wir Neukunden die Zeit, sich in Ruhe zu orientieren - ohne die Sorge haben zu müssen, dass ihr Kapital in dieser Phase ungenutzt wäre."

Auch beim Schutz des Kapitals setzt XTB auf Transparenz: Nicht investierte Kundengelder verwahrt der Broker auf Treuhandkonten bei Partnerbanken wie der JP Morgan SE in Frankfurt am Main. Sie sind im Fall einer Bankeninsolvenz bis zu einer gesetzlich garantierten Summe von 100.000 Euro geschützt.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden. Alle Details und die aktuellen Konditionen finden Interessierte unter www.xtb.com/de/zinsen.

*Aktueller Spitzenzinssatz gemäß der größten Vergleichsportale für in Deutschland einlagengesicherte Cash-Einlagen, Stand 14.10.2026, Eigenrecherche XTB, Irrtümer vorbehalten

Über XTB

XTB ermöglicht es Menschen weltweit, ihr Geld intelligenter und sicherer anzulegen. Die XTB-Investment-App hilft fast 3 Millionen Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit XTB können Kunden in Aktien und ETFs investieren, personalisierte Anlagepläne erstellen sowie CFDs und Optionen handeln. In ausgewählten europäischen Märkten können sie ihr Geld mit lokalen steuerbegünstigten Produkten und Altersvorsorgekonten anlegen, Zinsen auf nicht angelegte Mittel verdienen und Online- sowie In-Store-Zahlungen verwalten sowie mit der XTB-Karte Geld in verschiedenen Währungen am Geldautomaten abheben.

Die XTB-Investment-App ist eine der führenden Plattformen für Investitionen, Marktanalysen und Weiterbildung. XTB bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Schulungsmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, um seinen Kunden zu helfen, bessere Anleger zu werden - unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Das Kundenservice-Team bietet Unterstützung in 20 Sprachen und ist an 5 Tagen in der Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 31,85 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.