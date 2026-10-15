Nordea Bank Abp Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -7,07 % aktuell - 15.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordea Bank Abp Aktie. Mit einer Performance von -7,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nordea Bank Abp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,850€, mit einem Minus von -7,07 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nordea Bank Abp ist eine führende nordische Bank, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Vermögensverwaltung und digitale Lösungen anbietet. Sie ist eine der größten Finanzgruppen in Nordeuropa mit starker Präsenz in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark. Wichtige Konkurrenten sind Danske Bank, SEB, Handelsbanken und Swedbank. Nordea zeichnet sich durch ihre starke digitale Plattform und umfassende Finanzlösungen aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Nordea Bank Abp insgesamt ein Minus von -6,28 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Nordea Bank Abp Aktie damit um -5,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordea Bank Abp -0,93 % verloren.

Während Nordea Bank Abp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %.

Nordea Bank Abp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,88 % 1 Monat -9,62 % 3 Monate -6,28 % 1 Jahr +12,64 %

Informationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Stand: 15.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Nordea Bank Abp Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,88 Mrd.EUR € wert.

Nordea-Aktien sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Die Aktie fiel nach Quartalszahlen und Neuigkeiten zum Thema Aktienrückkauf um 5,4 Prozent. Sie setzte damit den kurzfristigen Abwärtstrend fort und fiel auf den tiefsten Stand …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten, einer niedrigeren Zinsmarge und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient. Der Gewinn sei um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nordea Bank Abp

Danske Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Swedbank Shs(A) notiert im Minus, mit -1,38 %. Skandinaviska Enskilda Banken (A) notiert im Minus, mit -0,49 %. Svenska Handelsbanken Registered (A) verliert -0,58 %

Die Aktie von Nordea Bank Abp erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,61 %, über 10 Jahre bei 6,40 %.

Nordea Bank Abp Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nordea Bank Abp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nordea Bank Abp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.