Kreise
Richemont und Signet sprechen über Kauf des Diamantenkonzerns De Beers
- Richemont prüft Beitritt zu Konsortium für De Beers
- GDC gilt als bevorzugter Bieter für die Übernahme
- Diamantennachfrage erholt sich nach schwerer Branchenkrise
GENF (dpa-AFX) - Richemont hat Insidern zufolge Interesse am Diamantenkonzern De Beers. Der Genfer Luxusgüterkonzern führt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammen mit dem Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu einem Konsortium, welches De Beers übernehmen möchte. Dieses Konsortium befinde sich in einer "sehr guten Position" in den Verhandlungen um die Übernahme von De Beers, schrieb Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Dabei handele es sich um das Global Diamond Consortium (GDC). Dieses steht unter der Leitung des ehemaligen De-Beers-Vorstandsvorsitzenden Gareth Penny und wurde im Juli offenbar von der De-Beers-Eigentümerin Anglo American als bevorzugter Bieter bestimmt. Dem Konsortium gehören die Staaten Namibia, Angola sowie große Diamantenproduzenten an.
Der Verkauf von De Beers erfolge zu einer Zeit, in der sich die Nachfrage nach Edelsteinen von einer der tiefgreifendsten Krisen erhole, die die Branche gesehen habe.
Gegenüber Bloomberg wollten weder GDC, Signet Jewelers noch Richemont ein Übernahmeinteresse an De Beers bestätigen./mk/uh/AWP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anglo American Aktie
Die Anglo American Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 96,76 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anglo American Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Anglo American zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3831. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6900 %.
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Community Beiträge zu Anglo American - A41BF3 - GB00BTK05J60
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Die Aktionäre von Anglo American und Teck stimmen der Fusion im Wert von 53 Milliarden Dollar zu.
Die Aktionäre von Anglo American (LON: AAL) und Teck Resources (TSX: TECK.A/TECK.B) haben am Dienstag auf den jeweiligen Hauptversammlungen der Unternehmen ihrer geplanten Fusion zugestimmt.
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Die im September erstmals angekündigte https://www.mining.com/anglo-american-teck-strike-merger-in-decades-top-mining-deal/https://www.mining.com/anglo-teck-53b-merger-may-topple-escondida-as-copper-leader/ der nun den nächsten Schritt angehen kann: die Einholung von Genehmigungen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, einschließlich Kanada.