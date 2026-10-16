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    505.000 gegen 33.000 Dollar

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    Diese Generation ist plötzlich die reichste der USA

    Die Ältesten der USA werden reicher, die Jüngsten verlieren Vermögen. Dahinter stecken vor allem Aktien, Immobilien und Jahrzehnte Vorsprung beim Vermögensaufbau.

    Für Sie zusammengefasst
    505.000 gegen 33.000 Dollar - Diese Generation ist plötzlich die reichste der USA
    Foto: DALL*E

    Menschen ab 75 Jahren sind in den USA inzwischen die vermögendste Altersgruppe – und der Abstand zu den Jüngeren wächst rasant. Laut der aktuellen "Survey of Consumer Finances" der US-Notenbank Federal Reserve stieg ihr inflationsbereinigtes Median-Nettovermögen zwischen 2022 und 2025 um 37 Prozent auf 505.000 US-Dollar, umgerechnet rund 450.000 Euro. Bei Familien unter 35 Jahren fiel das Medianvermögen dagegen um 23 Prozent auf nur noch 33.000 US-Dollar.

    Zum Vergleich: Über alle US-Haushalte hinweg legte das Medianvermögen lediglich um 2 Prozent auf 215.900 US-Dollar zu. Moody’s-Chefökonom Mark Zandi bringt den Generationenwechsel gegenüber Yahoo Finance auf einen kurzen Satz: "Die Babyboomer sind angekommen!" Die ältesten Vertreter der geburtenstarken Generation rücken inzwischen in die Gruppe der über 75-Jährigen vor – und treffen dort auf Vermögen, das über Jahrzehnte in Aktien und Immobilien gewachsen ist.

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    Vor allem die Börse spielte ihnen in die Karten. Zwischen Anfang 2022 und Ende 2025 legte der S&P 500 inklusive reinvestierter Dividenden um rund 52 Prozent zu. Ältere Haushalte profitierten davon besonders stark, weil ein größerer Teil ihres Vermögens in Altersvorsorgekonten und anderen Kapitalanlagen steckt. Wer bereits ein großes Depot besaß, nahm an der Rallye entsprechend stärker teil.

    Auch Immobilien sorgten für Rückenwind. Nach Angaben der Fed stieg der mediane Nettoimmobilienwert von Eigenheimbesitzern von 218.900 auf 230.000 US-Dollar. Viele ältere Amerikaner kauften ihre Häuser zudem vor Jahrzehnten zu deutlich niedrigeren Preisen und haben ihre Kredite inzwischen weitgehend zurückgezahlt. Hinzu kommen höhere Zinsen, von denen Haushalte mit größeren Beständen an Festgeld und anderen verzinsten Anlagen profitieren.

    Ein weiterer Faktor ist die Sozialversicherung. Wirtschaftsprofessor Laurence Kotlikoff von der Boston University verweist darauf, dass die Leistungen seit Jahren stärker gestiegen seien als die Medianlöhne. Nach Daten der US-Sozialversicherungsbehörde summierten sich die jährlichen Anpassungen an die Lebenshaltungskosten in den vergangenen zehn Jahren auf rund 35,5 Prozent.

    Doch der Vermögensboom der Älteren verdeckt eine harte Spaltung. Laut einer Analyse der AARP Foundation ist die Armut unter Amerikanern ab 65 Jahren fünf Jahre in Folge gestiegen. Rund 10 Millionen Senioren leben inzwischen in Armut, gegenüber 5,1 Millionen vor sieben Jahren.

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    Die Fed-Daten zeigen damit vor allem, wie stark langfristiger Besitz von Aktien und Immobilien Vermögen prägt. Viele Babyboomer profitierten über Jahrzehnte von steigenden Kursen und Häuserpreisen – während jüngere Haushalte mit deutlich weniger Vermögen starten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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