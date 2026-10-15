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    Blackview XPLORE 6 jetzt erhältlich

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    15 km Ultra-Langstreckenfotografie, Dimensity 9400+ und 12000-mAh-Akku

    SHENZHEN, China, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Blackview hat offiziell das XPLORE 6 vorgestellt, sein neuestes robustes Premium-Flaggschiff, das professionelle Fotografie, Leistung auf Flaggschiff-Niveau und extreme Langlebigkeit vereint. Das XPLORE 6 wurde ganz im Sinne von „Unbreakable Witness" entwickelt und ist für all jene gedacht, die Grenzen überschreiten, das Unbekannte erforschen und unvergessliche Momente festhalten wollen. Ausgestattet mit einer 50MP Periskop-Telekamera mit einer Reichweite von bis zu 15 km bei Verwendung eines kostenlosen Telekonverters, dem MediaTek Dimensity 9400+, einem 12000mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku und zwei AMOLED-Displays, setzt es neue Maßstäbe für robuste Premium-Smartphones.

    Blackview XPLORE 6

    Professionelle Fotografie: 50-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv und 15 km Ultra-Langstreckenaufnahme

    Mit seiner 50MP Periskop-Telekamera und dem professionellen ZoomX G1 Telekonverter bietet das XPLORE 6 fortschrittliche Fernfotografie für robuste Smartphones und unterstützt bis zu 10× echten optischen Zoom sowie Ultra-Fernfotografie auf Entfernungen von bis zu 15 km in Kombination mit dem Telekonverter.

    Das Quad-50MP-Kamerasystem umfasst eine 50MP-Hauptkamera, 50MP-Periskop-Teleobjektiv, 50MP-Ultraweitwinkelkamera und 50MP-Frontkamera. Von fernen Berggipfeln bis hin zu flüchtigen Momenten in der Natur – mit dem XPLORE 6 können Benutzer weiter sehen, mehr einfangen und das bewahren, was sonst ungesehen bliebe.

    Flaggschiff-Leistung: Dimensity 9400+ und 18 GB + 1 TB Speicher

    Das XPLORE 6 wird vom MediaTek Dimensity 9400+ 5G Prozessor angetrieben, der auf einem 3-nm-Prozess der zweiten Generation mit einer All-Big-Core-CPU-Architektur basiert. In Kombination mit bis zu 18 GB LPDDR5X RAM und 1 TB UFS 4.1 Speicher bietet es eine hohe Leistung für Multitasking, Spiele und KI-Anwendungen und ausreichend Speicherplatz, um jeden wichtigen Moment festzuhalten.

    Riesiger Akku: 12000 mAh mit 120 W Schnellladung

    Ausgestattet mit einem 12000mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku kombiniert das XPLORE 6 eine außergewöhnliche Akkukapazität mit 120W kabelgebundenem Schnellladen und 80W kabellosem Schnellladen. Es unterstützt außerdem den Betrieb in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C und bietet eine zuverlässige Ausdauer, sodass Benutzer ohne Unterbrechung weiter erkunden und aufzeichnen können.

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    PR Newswire (dt.)
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    Blackview XPLORE 6 jetzt erhältlich 15 km Ultra-Langstreckenfotografie, Dimensity 9400+ und 12000-mAh-Akku SHENZHEN, China, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Blackview hat offiziell das XPLORE 6 vorgestellt, sein neuestes robustes Premium-Flaggschiff, das professionelle Fotografie, Leistung auf Flaggschiff-Niveau und extreme Langlebigkeit vereint. Das …
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