JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Bezug auf die Aufträge liege er mit seinen Annahmen im Rahmen der Konsenserwartungen, mit Blick auf den Umsatz leicht darüber, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Anlagenbauers für die Chipbranche./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,58 % und einem Kurs von 32,30EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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