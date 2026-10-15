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    Nächster Milliarden-Deal

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    Saab-Aktie hebt ab: Neuer Milliardenauftrag sorgt für Kursfantasie!

    Saab erhält einen Milliardenauftrag für den Gripen-Kampfjet. Der Rüstungskonzern wächst kräftig, die Aktie legt zu. Anleger hoffen auf weitere Großaufträge.

    Für Sie zusammengefasst
    Nächster Milliarden-Deal - Saab-Aktie hebt ab: Neuer Milliardenauftrag sorgt für Kursfantasie!
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat sich einen weiteren Auftrag aus dem Heimatmarkt gesichert. Die schwedische Beschaffungsbehörde FMV beauftragte das Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Flugsteuerungsrechners für den Kampfjet Gripen. Das Auftragsvolumen liegt bei 1,3 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet rund 120 Millionen Euro. Die Auslieferung ist für das Jahr 2030 vorgesehen, wie Saab am Donnerstag mitteilte.

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    Der neue Rechner soll die bisherige Technologie ersetzen und den Gripen langfristig leistungsfähiger machen. Das System ist für die Verarbeitung von Steuerbefehlen verantwortlich und spielt damit eine entscheidende Rolle für die Flugsicherheit und Manövrierfähigkeit des Kampfjets. Saab entwickelt die neue Generation gemeinsam mit der FMV (schwedische Behörde für Verteidigungsmaterial). Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit des Flugzeugs über Jahrzehnte hinweg sicherzustellen.

    Milliardenaufträge treiben das Wachstum

     

    Der neue Auftrag reiht sich in eine Serie umfangreicher Rüstungsverträge ein. Erst im September erhielt Saab von der FMV einen Entwicklungsauftrag über 2,9 Milliarden Kronen für zukünftige Kampfflugzeugsysteme. Im Mittelpunkt stehen unter anderem neue Technologien für bemannte und unbemannte Fluggeräte. Auch wirtschaftlich befindet sich Saab auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um rund 29 Prozent auf 25,45 Milliarden Kronen. Der operative Gewinn (EBIT) legte um 41 Prozent auf 2,79 Milliarden Kronen zu. Gleichzeitig erreichte der Auftragseingang mit 68,39 Milliarden Kronen mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts.

    Der gesamte Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 318 Milliarden Kronen. Allein ein U-Boot-Auftrag aus Polen steuerte im zweiten Quartal 47 Milliarden Kronen zum Auftragseingang bei.

     

    Was bedeutet der Deal für die Saab-Aktie?

     

    Der jüngste Auftrag dürfte den Umsatz kurzfristig kaum wesentlich verändern. Gemessen am bereits vorhandenen Auftragsbestand fällt das Volumen vergleichsweise gering aus. Strategisch ist der Vertrag dennoch relevant: Er sichert Saab weitere Entwicklungsaufträge für den Gripen und unterstreicht die langfristige Unterstützung des schwedischen Staates. Für Anleger bleibt entscheidend, wie schnell Saab seinen gewaltigen Auftragsbestand in Umsatz und Gewinn umwandeln kann. Die steigenden Verteidigungsbudgets in Europa bieten zusätzliche Wachstumschancen. Gleichzeitig muss der Konzern seine Produktionskapazitäten ausbauen, ohne dabei die Profitabilität zu gefährden.

    Die Aktie von Saab ist am Donnerstag (12:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,91 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 55,51 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 55,62EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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