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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie steigt auf 24,200€ - 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher um +2,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie steigt auf 24,200€ - 15.10.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +0,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,200, mit einem Plus von +2,93 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die PUMA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,25 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht steht bei der PUMA Aktie damit ein Gewinn von +5,59 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PUMA eine positive Entwicklung von +8,82 % erlebt.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,59 %
    1 Monat +11,07 %
    3 Monate -14,25 %
    1 Jahr +15,25 %
    Stand: 15.10.2026, 12:11 Uhr

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.10. - AT 20 schwach -1,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,70 %. VF notiert im Minus, mit -0,81 %. adidas legt um +1,27 % zu

    Die Aktie von PUMA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -22,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,33 %, über 10 Jahre bei -0,40 %.

    PUMA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PUMA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PUMA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    PUMA

    +2,64 %
    +5,59 %
    +11,07 %
    -14,25 %
    +15,25 %
    -52,16 %
    -76,10 %
    -1,33 %
    +1.599,30 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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