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    Besonders beachtet!

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    Secunet Security Networks Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 15.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Secunet Security Networks Aktie bisher Verluste von -6,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 15.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.10.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -6,90 % auf 229,50 gefallen. Das sind -17,00  weniger als am letzten Handelstag. Die Secunet Security Networks Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,20 % wieder ab und notiert heute bei 229,50. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Secunet Security Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +40,13 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +28,64 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,92 %
    1 Monat +19,97 %
    3 Monate +40,13 %
    1 Jahr +23,45 %
    Stand: 15.10.2026, 12:13 Uhr

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Thales notiert im Plus, mit +1,39 %. Fortinet notiert im Minus, mit -2,24 %. Palo Alto Networks verliert -2,19 %

    Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,30 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,36 %, über 10 Jahre bei 20,58 %.

    Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    -7,10 %
    -7,92 %
    +19,97 %
    +40,13 %
    +23,45 %
    +28,78 %
    -46,94 %
    +530,39 %
    +970,09 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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