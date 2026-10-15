Eutelsat Communications Aktie verliert deutlich an Wert - -7,86 % - 15.10.2026

Bei Eutelsat Communications geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -7,86 % nach und notiert bei 1,5700€. Nach dem Plus von +23,57 % am Vortag kommt es heute bei Eutelsat Communications zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,86 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Eutelsat Communications Aktionäre einen Verlust von -33,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +4,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Minus von -8,93 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,27 % 1 Monat -15,85 % 3 Monate -33,73 % 1 Jahr -59,84 %

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 15.10.2026, 12:14 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd. € wert.

Eine Nachricht rund um Elon Musk hat die Eutelsat Aktie am Mittwoch nach oben katapultiert. Dass der Tech-Milliardär die Starlink-Leistung für die ukrainische Armee gedrosselt hat, ließ den Kurs des französischen Satellitenbetreibers an der Euronext …

Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -31,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -34,14 %, über 10 Jahre bei -21,45 %.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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