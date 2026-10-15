AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute im Minus (36,45€) - 15.10.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AST SpaceMobile Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -40,42 % Verlust nach sich zog.

Mit einer Performance von -3,44 % musste die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für AST SpaceMobile Registered (A): Nach einem Rückgang von -10,23 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,44 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -31,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AST SpaceMobile Registered (A) eine negative Entwicklung von -43,10 % erlebt.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -31,27 % 1 Monat -29,29 % 3 Monate -40,42 % 1 Jahr -54,97 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Stand: 15.10.2026, 12:14 Uhr

Es gibt 300 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,93 Mrd. € wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - October 14, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS) between March 4, 2025 and July 15, 2026, inclusive (the "Class …

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.