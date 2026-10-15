Drei baut mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das...

Eisenstadt (APA-ots) - Extremwetterereignisse nehmen zu und stellen Einsatzorganisationen vor immer größere Herausforderungen. Um Wetterentwicklungen künftig noch präziser und früher zu erkennen, baut Drei gemeinsam mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband das Drei Wetter Messnetz im Burgenland massiv aus. Bis Ende des Jahres sollen bis zu 60 professionelle Wetterstationen an Feuerwehrstandorten im gesamten Bundesland errichtet werden. Damit entsteht das dichteste Wetterstationsnetz des Burgenlands und eine neue Grundlage für mehr Sicherheit bei Unwettern und Naturgefahren.

Das Projekt ist Teil des österreichweiten Ausbauprogramms von Drei Wetter. Ziel ist der Aufbau des modernsten und dichtesten Wettermessnetzes Österreichs mit rund 1.000 professionellen Wetterstationen. Die neuen Messpunkte liefern hochauflösende Wetterdaten in Echtzeit und verbessern damit Wetterprognosen, Unwetterwarnungen und die Einsatzplanung von Feuerwehren und anderen Organisationen.



Zwtl.: Echtzeitdaten, direkt aus den Regionen für schnellere, bessere Entscheidungen.



Die neuen Wetterstationen liefern hochaufgelöste Messwerte zu Temperatur, Niederschlag, Wind und weiteren Wetterparametern direkt aus den Gemeinden und Regionen, in denen sie benötigt werden. Je dichter das Messnetz, desto genauer können Wetterentwicklungen erfasst und prognostiziert werden. Starkregen, Gewitterzellen oder Sturmereignisse lassen sich dadurch früher erkennen und präziser lokalisieren.

Für die Feuerwehren bedeutet das eine deutlich verbesserte Grundlage für Lagebeurteilungen und Einsatzentscheidungen. Die zusätzlichen Echtzeitdaten ermöglichen es, auf lokale Wetterentwicklungen rascher zu reagieren und Einsätze noch gezielter zu planen.



Zwtl.: Von der Messung zur Entscheidung: Wetterdaten direkt in der Leitstelle.



Damit die gewonnenen Daten unmittelbar in der Einsatzpraxis genutzt werden können, stellt Drei gemeinsam mit seinem Wetterpartner Kachelmannwetter dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ein eigenes Wetter-Dashboard zur Verfügung.

Das System bündelt Radar- und Satellitendaten, die Messwerte der neuen Wetterstationen sowie hochaufgelöste Prognosekarten auf einer zentralen Plattform. So werden Wetterdaten in Echtzeit zu konkreten Entscheidungsgrundlagen: Einsatzleitungen erkennen herannahende Unwetterzellen oder Starkregenereignisse frühzeitig, können Einsatzkräfte gezielt vorbereiten und Ressourcen vorausschauend planen.



Zwtl.: Was bedeutet das konkret für das Burgenland?



Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen entsteht ein flächendeckendes Netz lokaler Messpunkte, das dreimal so dicht ist wie das bestehende Messnetz. Dadurch wird eine Wettererfassung im Burgenland möglich, die präziser und flächendeckender ist als je zuvor und lokale Unterschiede des Wettergeschehens erstmals umfassend sichtbar macht. Die gewonnenen Daten schaffen eine wertvolle Grundlage für die öffentliche Sicherheit, den Katastrophenschutz und die Daseinsvorsorge.



Zwtl.: Mehr Sicherheit für Einsatzkräfte und Bevölkerung.

Franz Kropf, Landesfeuerwehrkommandant:

"Die Auswirkungen von Extremwetterereignissen sind auch im Burgenland zunehmend spürbar. Für schnelle und sichere Entscheidungen im Einsatz sind präzise Wetterinformationen heute wichtiger denn je. Mit dieser Kooperation schaffen wir eine wertvolle Grundlage für die Feuerwehren im ganzen Land. Die neuen Wetterstationen liefern Daten direkt aus den Gemeinden und unterstützen unsere Einsatzkräfte dabei, Gefahrenlagen frühzeitig zu erkennen und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen."



Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Je dichter unser Wettermessnetz wird, desto präziser können wir Wetterentwicklungen erfassen und vorhersagen. Mit der Kooperation mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband schaffen wir die Grundlage für eine noch bessere regionale Wetterdatenversorgung und stärken gleichzeitig die Resilienz gegenüber Wetterextremen."



"Die Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen

Landesfeuerwehrverband zeigt, welchen Mehrwert moderne Wetterdaten für Einsatzorganisationen und Gemeinden schaffen können. Gemeinsam treiben wir den Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes weiter voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur digitalen Grundversorgung in Österreich", so Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei.



Über Drei Wetter.

Mit Drei Wetter schafft Drei gemeinsam mit dem renommierten Wetterexperten Jörg Kachelmann und der auf digitale Fernmessungen spezialisierten Metrilog Data Services GmbH einen neuen Qualitätsstandard für Wetterprodukte. Ziel des Projekts ist eine Daseinsvorsorge für alle Menschen in Österreich durch eine frühzeitige, präzise und verlässliche Versorgung mit relevanten Wetterinformationen. Drei baut aktuell das modernste und dichteste Wettermessnetz Österreichs auf - mit rund 1.000 professionellen Wetterstationen. Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal so vielen Messstationen wie bisher und dem Ausbau in Tirol und Niederösterreich, hat Drei zuletzt in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich rund 100 neue Drei Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich errichtet. Durch die Kombination meteorologischer Expertise, technologischer Infrastruktur und intelligenter Produkte ermöglicht Drei Wetter Prognosen, die flächendeckend, lokal relevant und für alle nutzbar sind. Mehr auf www.drei.at/wetter



FAQs zu Drei Wetter



Was ist Drei Wetter?

Drei Wetter ist die Wetterplattform von Drei. Das Projekt kombiniert ein österreichweites Netz professioneller Wetterstationen mit meteorologischer Expertise und digitalen Wetterservices. Ziel ist es, Menschen, Gemeinden, Unternehmen und Einsatzorganisationen mit präzisen, lokalen und verlässlichen Wetterinformationen zu versorgen.

Warum baut Drei ein eigenes Wettermessnetz auf?

Österreich weist aufgrund seiner vielfältigen Topografie starke lokale Wetterunterschiede auf. Für präzise Vorhersagen braucht es deshalb möglichst viele lokale Messpunkte. Mit dem Ausbau von rund 1.000 Wetterstationen schafft Drei die Grundlage für genauere Prognosen und frühere Warnungen vor Wetterextremen. Drei bringt seine Kompetenz beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen und seine langjährige Expertise bei Kundenbeziehungen und der raschen Übermittlung von Informationen an Menschen in Österreich in das neue Projekt ein.



Welche Wetterdaten werden erfasst?

Die Wetterstationen messen unter anderem Temperatur, Niederschlag, Wind und weitere meteorologische Parameter in Echtzeit. Diese Daten fließen unmittelbar in Wettermodelle, Prognosen und Warnsysteme ein.

Welchen Nutzen haben Feuerwehren von den Wetterstationen? Die Feuerwehren erhalten präzisere Informationen über aktuelle und kommende Wetterentwicklungen direkt aus ihrem Einsatzgebiet. Dadurch können Einsatzleitungen Gefahrenlagen früher erkennen, Ressourcen gezielter planen und Einsatzkräfte besser schützen.



Wer sind die Partner hinter Drei Wetter?

Drei arbeitet bei Drei Wetter mit den Meteorolog:innen rund um Jörg Kachelmann sowie mit der auf digitale Umweltmessungen spezialisierten Metrilog Data Services GmbH zusammen. Die Partner bündeln meteorologische Expertise, Messtechnik und digitale Infrastruktur.

Wer kann die Angebote von Drei Wetter nutzen?

Die Lösungen von Drei Wetter richten sich an Gemeinden, Einsatzorganisationen, Tourismusregionen, Unternehmen sowie Betreiber kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus profitieren auch Bürger:innen von präziseren Wetterinformationen und Warnungen.

Warum werden lokale Wetterdaten immer wichtiger?

Extremwetterereignisse wie Starkregen, Gewitter, Sturm oder Hitzewellen treten immer häufiger und oft sehr lokal begrenzt auf. Lokale Echtzeitdaten helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.



Welche Rolle spielt die Kooperation im österreichweiten Ausbau? Die Kooperation mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband ist ein wichtiger Baustein beim Ausbau des österreichweiten Drei Wetter Messnetzes. Mit bis zu 60 neuen Wetterstationen wird das Burgenland zu einer der am dichtesten erfassten Wetterregionen Österreichs.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



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