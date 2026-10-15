SpaceX Aktie fällt um -3,35 % - 15.10.2026

Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,36 %.

Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,35 % auf 131,72€. Damit verliert die Aktie -4,56 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die SpaceX Aktie damit -11,39 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +0,79 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,39 % 1 Monat +3,15 % 3 Monate +10,36 % 1 Jahr +0,79 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 15.10.2026, 12:15 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Bil. € wert.

Ein Barclays-Analyst hält eine Fusion von Tesla und SpaceX noch vor Teslas Hauptversammlung im Dezember für möglich. Musk heizt die Gerüchte selbst an.

Ob aus Mali, Japan oder Chile. Elon Musk revolutioniert das globale Telefonieren. Der Tech-Milliardär greift mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem hauseigenen Satellitennetzwerk Starlink nach der weltweiten Vorherrschaft bei der …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,69 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,17 %. Northrop Grumman verliert -0,07 %

SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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