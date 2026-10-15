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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie fällt um -3,35 % - 15.10.2026

    Am 15.10.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -3,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie fällt um -3,35 % - 15.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.10.2026

    Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,35 % auf 131,72. Damit verliert die Aktie -4,56  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,36 %.

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    Auf Wochensicht hat die SpaceX Aktie damit -11,39 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +0,79 % gewonnen.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,39 %
    1 Monat +3,15 %
    3 Monate +10,36 %
    1 Jahr +0,79 %
    Stand: 15.10.2026, 12:15 Uhr

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Bil. € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,69 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,17 %. Northrop Grumman verliert -0,07 %

    SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SpaceX

    -2,99 %
    -11,99 %
    +2,45 %
    +9,61 %
    -17,38 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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