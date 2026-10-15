JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Bei der Monetarisierung von Angeboten des Streaming-Anbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst John Colantuoni in einer Studie am Donnerstag. Höhere Skaleneffekte dürften eine höhere Profitabilität zur Folge haben. Aktienrückkäufe über zehn Jahre implizierten zudem ein Wachstum der Ergebnisse je Aktie von 14 Prozent./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 63,37EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: John Colantuoni

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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