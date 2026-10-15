JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 875

Kursziel alt: 875

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 875,00 $ , was eine Steigerung von +20,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet , Amazon , Meta und CoreWeave weiterhin Rückenwind, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine am meisten bevorzugten Werte mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse (EPS) und den Rest des Jahres seien Microsoft und Alphabet./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.