Micron Technology Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 15.10.2026

Die Micron Technology Aktie ist bisher um -4,14 % auf 786,50€ gefallen. Das sind -34,00 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Micron Technology: Nach einem Rückgang von -3,62 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,14 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Micron Technology Verluste von -9,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +215,12 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,88 % 1 Monat -1,67 % 3 Monate -9,52 % 1 Jahr +383,25 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 15.10.2026, 12:15 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 885,90 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Micron Technology?

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,83 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,84 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,25 %.

Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 134,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 70,90 %, über 10 Jahre bei 49,24 %.

Micron Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Micron Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Micron Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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