Tesla Aktie unter Verkaufsdruck - 15.10.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -2,08 % auf 322,10€ gefallen. Das sind -6,85 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 322,10€, mit einem Minus von -2,08 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tesla Verluste von -7,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -4,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -17,37 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,61 % 1 Monat +3,39 % 3 Monate -7,63 % 1 Jahr -13,59 %

? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.10.2026, 12:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung angesichts geringer Margen, stagnierender Umsätze und eines als seitwärts beschriebenen Aktienkurses. Ein Beitrag setzt den fairen Wert bei rund 20 Euro je Aktie an. Im Fokus stehen Zweifel an FSD und Cybercab: Diskutiert werden fehlende technische Redundanzen, Grenzen des Kameraansatzes, Nachrüstkosten, Zulassung und mögliche Kundenklagen. Waymo dient als Vergleich; auch die Erfolgsaussichten von Optimus und Chipprojekten werden hinterfragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Bil. € wert.

Ein Barclays-Analyst hält eine Fusion von Tesla und SpaceX noch vor Teslas Hauptversammlung im Dezember für möglich. Musk heizt die Gerüchte selbst an.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,07 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,48 %. NIO verliert -0,16 %

Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,00 %, über 10 Jahre bei 6,43 %.

Lohnt sich ein Investment in die Tesla Aktie?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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