Palantir Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Palantir Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,24 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Palantir: Nach einem Rückgang von -3,40 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,24 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +51,65 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +2,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +13,19 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,24 % 1 Monat +17,80 % 3 Monate +51,65 % 1 Jahr +13,46 %

? wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 15.10.2026, 12:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Palantirs Kursanstieg und weiteres Potenzial bei rund 200 US-Dollar. Einer Bewertung von 500 Mrd. bei 6 Mrd. Umsatz stehen positive Analystenurteile mit Kurszielen von 230 bis 250 Dollar gegenüber. Genannt werden 79 % Umsatzwachstum und 84,8 % Bruttomarge. Einige erwarten steigende Kurse bis zu den Q3-Zahlen am 2. November; diskutiert werden auch gegensätzliche Kursreaktionen auf starke Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,05 Mrd. € wert.

Daten sind der Rohstoff für die künstliche Intelligenz. Am 6. Oktober hat SAP angekündigt, den belgischen Spezialisten TechWolf zu übernehmen, dessen Technik Aufgaben, Fähigkeiten und Arbeitsmarktsignale verknüpft. Der Abschluss ist für das 4. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -2,83 %.

Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 122,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,96 %.

Palantir Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.