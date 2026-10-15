Urlaub als letzte Bastion: Was der Reisesommer 2026 über Deutschland verrät

Vier Prozent mehr Umsatz, zwei Prozent mehr Reisende: Die vorläufige Sommerbilanz, die der Deutsche Reiseverband (DRV) am 15. Oktober in Berlin vorgelegt hat, liest sich wie eine Erfolgsmeldung. Über das gesamte Touristikjahr 2025/26 steht ein Umsatzplus von drei Prozent. „Die Menschen wollen reisen, der Urlaub steht in der Konsumpriorität auch weiterhin ganz weit oben“, sagt DRV-Präsident Albin Loidl.

Der Satz ist richtig. Er ist aber auch die interessanteste Aussage der ganzen Bilanz. Denn wer genauer hinsieht, erkennt in den Buchungsdaten eine Gesellschaft unter Druck: Sie hält am Sommerurlaub fest wie an einem Versprechen, bucht später, rechnet genauer und verzichtet dafür auf die zweite Reise. Und sie reist dorthin, wo es sich sicher anfühlt – in Länder, die selbst mit den Folgen des Massentourismus ringen.

Was die Zahlen zeigen – und was nicht

Der Sommer 2026 wurde in zwei Etappen gebucht. Ende 2025 und zu Jahresbeginn lief das Frühbuchergeschäft sehr stark. Mit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel, den USA und Iran Ende Februar brach es ein. Gerettet hat die Saison das Last-Minute-Geschäft: Wer unsicher war, wartete ab – und buchte dann doch.

Die Gewinner liegen am Mittelmeer. Das östliche Mittelmeer mit Griechenland, Türkei, Ägypten und Tunesien legte beim Umsatz um acht Prozent zu und steht inzwischen für die Hälfte des gesamten Veranstaltermarkts. Griechenland wächst um zehn, die Türkei um neun Prozent, das spanische Festland sogar um elf. Kreuzfahrten bleiben mit plus fünf Prozent ein Wachstumstreiber. Der große Verlierer sind Fernreisen mit minus 14 Prozent – eine direkte Folge von Flugstreichungen und Reisewarnungen.

Drei Einschränkungen gehören zur ehrlichen Lesart:

Es ist ein Ausschnitt. Die Daten von Travel Data + Analytics erfassen Pauschal- und Bausteinreisen über Reisebüros und klassische Online-Portale. Direktbuchungen bei Airlines, Bahn und Hotels sowie über Booking oder Airbnb fehlen. „Mehr Reisende“ heißt also: mehr Kunden der Veranstalter, nicht zwingend mehr reisende Deutsche.

Es ist nominal. Der Umsatz wächst doppelt so schnell wie die Zahl der Reisenden. Rechnerisch gibt jeder Gast rund zwei Prozent mehr aus – das ist eher Preissteigerung als ein Mehr an Urlaub.

Es ist vorläufig. Buchungsstand ist Ende August, der September ist noch nicht final ausgewertet.

Gerade deshalb ist der Befund bemerkenswert: Selbst in einem Markt, der vor allem Sicherheit verkauft, bleibt die Nachfrage stabil. Die Frage ist, wer sie trägt – und wer zahlt.

Geopolitik und Reisen

Am 28. Februar 2026 begannen Israel und die USA Luftschläge gegen Iran. Lufthansa, Emirates und Qatar Airways strichen in der Folge zahlreiche Verbindungen in die Golfregion. Das Auswärtige Amt sprach Reisewarnungen unter anderem für die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien, Jordanien und Oman aus.

Die Wirkung reicht weit über den Golf hinaus. Dubai, Doha und Abu Dhabi sind die Drehkreuze, über die Deutsche zu den Seychellen, nach Mauritius, nach Ostafrika und Asien fliegen. Fällt das Drehkreuz, fällt die Verbindung. Das Minus von 14 Prozent bei Fernreisen trifft deshalb auch Länder, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben – aber vom Tourismus leben.

Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts wird damit faktisch zum stärksten Lenkungsinstrument der deutschen Tourismusnachfrage. Sie entscheidet, welche Reisen Veranstalter absagen müssen und wo Kunden kostenfrei stornieren können. Das ist sicherheitspolitisch richtig. Entwicklungspolitisch ist es eine Verantwortung, die selten offen diskutiert wird.

Mitten in den Reisesommer fiel eine politische Entscheidung, die in der DRV-Bilanz nicht vorkommt: Seit dem 1. Juli 2026 ist die Luftverkehrsteuer gesenkt, zurück auf das Niveau vor Mai 2024. Bundestag und Bundesrat stimmten im Mai und Juni zu.

Distanzklasse bis 30.6.2026 ab 1.7.2026 Entlastung je Passagier Kurzstrecke 15,53 € 13,03 € 2,50 € Mittelstrecke 39,34 € 33,01 € 6,33 € Langstrecke 70,83 € 59,43 € 11,40 €

Die Bundesregierung begründet den Schritt mit der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts und rund 1,5 Millionen direkt und indirekt abhängigen Arbeitsplätzen. Ob die Entlastung bei den Reisenden ankommt, entscheiden allerdings die Airlines – das räumt die Regierung selbst ein.

Kritiker halten dagegen: Der Staat verbilligt genau das Segment, das ohnehin wächst – die Mittelstrecke ans Mittelmeer. Klimapolitisch sendet das ein widersprüchliches Signal. Und verteilungspolitisch profitieren vor allem jene, die ohnehin fliegen.

Der DRV wirbt mit dem Argument, Kunden setzten „auf Nummer Sicher“. Die EU stärkt genau dieses Versprechen. Die reformierte Pauschalreiserichtlinie wurde am 8. Mai 2026 im Amtsblatt veröffentlicht. Sie begrenzt Gutscheine auf zwölf Monate, erlaubt Reisenden, sie abzulehnen und binnen 14 Tagen eine Erstattung zu verlangen, und ermöglicht kostenfreie Stornos auch bei außergewöhnlichen Umständen am Abreiseort.

Deutschland hat 28 Monate für die Umsetzung. Die Lehre aus Corona und dem Iran-Krieg ist dieselbe: In Krisenzeiten wird nicht die billigste Reise gekauft, sondern die am besten abgesicherte. Politik und Branche ziehen hier – ausnahmsweise – an einem Strang.

Kaufkraft und Konsum

Wie robust die Reiselust ist, zeigt erst der Vergleich mit der allgemeinen Stimmung. Das Konsumklima von NIM und GfK fiel für Oktober 2026 auf minus 30,6 Punkte. Die Einkommenserwartung stürzte um 16,7 Punkte ab. Die Sparneigung stieg auf 21,5 Punkte – ein Wert, der laut den Marktforschern nur mit der Zeit um die Finanzkrise 2008 vergleichbar ist. „Die Mehrheit der Haushalte rechnet damit, dass die hohen Energiepreise ihre Kaufkraft verringern werden“, sagt Konsumklima-Experte Rolf Bürkl.

Die Deutschen sparen also – nur nicht am Haupturlaub. Der Sommerurlaub ist zum letzten nicht verhandelbaren Posten im Haushaltsbudget geworden. Er ist Erholung, Familienzeit und Statusmarker zugleich: das Versprechen, dass es einem trotz allem noch gut geht. Gespart wird an der Zweitreise, am Kurztrip, am Herbsturlaub. Genau das beobachtet der DRV vor allem bei Familien.

„Die Reiselust der Deutschen“ ist eine Formulierung, die einen großen Teil der Gesellschaft ausblendet. 2024 lebten laut Statistischem Bundesamt 21 Prozent der Menschen in Deutschland – rund 17,4 Millionen – in Haushalten, die sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnten. Die Last ist ungleich verteilt:

Haushaltstyp Kein einwöchiger Urlaub leistbar (2024) Alleinerziehende 38 % Alleinlebende 29 % Zwei Erwachsene mit drei oder mehr Kindern 29 % Zwei Erwachsene mit ein oder zwei Kindern 16 % Zwei Erwachsene ohne Kinder 15 %

Das Umsatzplus der Branche und die Urlaubsarmut eines Fünftels sind zwei Seiten derselben Entwicklung. Wer reist, zahlt mehr und reist trotzdem. Wer nicht reist, fällt in den Bilanzen der Reisewirtschaft schlicht nicht auf. Teilhabe am Urlaub wird so zur leisen sozialen Trennlinie – sichtbar spätestens in den Schulferien, wenn Kinder erzählen, wo sie waren.

Die Kehrseite des Mittelmeer-Booms tragen die Zielregionen. Am 27. Juli 2026 demonstrierten in Palma nach Polizeiangaben 25.000 Menschen gegen den „Tourismus-Tsunami“, die Veranstalter sprachen von 70.000. Mallorca empfing zuletzt rund 13,2 Millionen Besucher – bei weniger als einer Million Einwohnern. Ferienwohnungen treiben die Mieten, rund jeder fünfte Inselbewohner ist armutsgefährdet.

Griechenland, mit plus zehn Prozent der Wachstumsstar dieses Sommers, erhebt seit 2025 auf Santorin und Mykonos in der Hochsaison 20 Euro pro Kreuzfahrtpassagier. Und es gibt eine bittere Pointe: In Griechenland können sich laut EU-Statistik für 2024 46 Prozent der Menschen selbst keinen einwöchigen Urlaub leisten – fast jeder Zweite in dem Land, in dem die Deutschen am liebsten Urlaub machen.

Der DRV verweist auf den steigenden Beratungsbedarf vor den Ferien und auf KI, die das Buchungsverhalten verändert. Dahinter steckt auch eine gesellschaftliche Frage: Wer sich in Krisen auf Reisewarnungen, Gutscheinregeln und Stornobedingungen verlassen muss, braucht Beratung. Das Reisebüro ist für viele Ältere und weniger digitalaffine Menschen die Schnittstelle zu diesem Schutz.

Für den Winter 2026/27 liegt der Umsatz derzeit zwei Prozent unter Vorjahr. Fernreisen haben im Winter einen deutlich höheren Marktanteil – und genau dort klafft die Lücke. Besonders schwach laufen die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA, stabil oder leicht im Plus liegen die Malediven, Thailand und die Dominikanische Republik. Für den Sommer 2027 stehen dagegen schon jetzt acht Prozent mehr Umsatz in den Büchern, getragen vor allem von Kreuzfahrten.

Aus der Bilanz ergeben sich vier Fragen, die über die Reisebranche hinausreichen:

Kommt die Steuersenkung bei den Reisenden an? Oder landet sie in den Margen der Airlines? Eine Evaluierung wäre das Mindeste, was der Gesetzgeber schuldet. Wer federt den Einbruch der Fernreisen ab? Für viele Länder des Globalen Südens ist der Tourismus eine zentrale Devisenquelle. Wenn ein Krieg am Golf die Drehkreuze lahmlegt, braucht es Direktverbindungen und Partnerschaften statt Abhängigkeit von wenigen Hubs. Wie wird Urlaub wieder Teilhabe für alle? Wenn fast vier von zehn Alleinerziehenden keine Woche Urlaub bezahlen können, ist das keine Marktfrage mehr, sondern eine sozialpolitische. Wie viel Wachstum vertragen die Zielregionen? Landgangsgebühren und Proteste zeigen: Die Akzeptanz des Tourismus vor Ort ist keine unendliche Ressource.

Die Sommerbilanz 2026 erzählt von einem Land, das an seinem Urlaub festhält wie an einem Stabilitätsanker. Doch der Anker hält nicht für alle gleich. Er hält für jene, die sich Sicherheit kaufen können – in Form einer abgesicherten Pauschalreise, einer verbilligten Mittelstrecke, eines Last-Minute-Angebots an der sicheren Mittelmeerküste. Eine faire Reisewirtschaft müsste beides in den Blick nehmen: die Menschen, die zu Hause bleiben, und die Menschen, die dort leben, wo andere Urlaub machen.