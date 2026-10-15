RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns belege ein starkes operatives Vorankommen, schrieb Biraj Borkhataria in einer Studie am Donnerstag. Lobenswert sei auch der Handel mit Flüssiggas, Ähnliches gelte für den Ölhandel. Die meisten Aspekte habe das Unternehmen bereits auf einem vorangegangenen Kapitalmarkttag signalisiert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 80,90EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
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