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    Musk verspricht Beschleunigung

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    Fast 9 Jahre Verspätung: Tesla bringt seinen Sportwagen zurück

    Fast neun Jahre nach der Ankündigung soll Teslas neuer Roadster enthüllt werden. Doch Elon Musk verfolgt längst größere Pläne für den Konzern.

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    Musk verspricht Beschleunigung - Fast 9 Jahre Verspätung: Tesla bringt seinen Sportwagen zurück
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Fast neun Jahre nach der ersten Ankündigung soll Tesla seinen neuen Roadster präsentieren. Der elektrische Sportwagen verspricht extreme Fahrleistungen, kommt aber zu einem Zeitpunkt, an dem Elon Musk den Konzern strategisch neu ausrichtet.

    Tesla will am Donnerstag die überarbeitete Version seines Roadsters vorstellen. Bereits 2017 hatte der Elektroautobauer einen Prototyp des Sportwagens gezeigt. Damals stellte das Unternehmen Auslieferungen ab 2020 in Aussicht. Daraus wurde bislang nichts. Der ursprünglich genannte Preis von 200.000 US-Dollar wurde nicht aktualisiert. Reservierungen sind weiterhin gegen eine Anzahlung von 50.000 US-Dollar möglich.

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    Musk verspricht extreme Beschleunigung

    Schon bei der ersten Vorstellung stellte Elon Musk große Leistungsversprechen in Aussicht. Der Sportwagen mit vier Sitzen sollte eine Reichweite von 1.000 Kilometern erreichen. 2024 kündigte Musk auf der Plattform X eine Überarbeitung an. Der neue Roadster solle aus dem Stand in weniger als eine Sekunde auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das sei allerdings noch der am wenigsten interessante Teil, schrieb Musk damals. An dem Fahrzeug arbeiteten Tesla und sein Raumfahrtunternehmen SpaceX gemeinsam.

    Finanziell dürfte das Modell für den Konzern dennoch überschaubar bleiben. Goldstein rechnet mit rund 2.000 verkauften Roadstern pro Jahr. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr setzte Tesla rund 1,6 Millionen Fahrzeuge ab. Musk selbst bezeichnete das Projekt 2023 als finanziell wenig bedeutend.

    Tesla setzt zunehmend auf Roboter und künstliche Intelligenz

    Die Präsentation erfolgt in einer Phase des strategischen Wandels. Tesla richtet sein Geschäft zunehmend auf autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und Robotik aus. Der Konzern stellte in diesem Jahr die Produktion der Modelle S und X ein, um Kapazitäten für die humanoiden Optimus-Roboter freizumachen. Zudem präsentierte Tesla mit dem Cybercab ein Robotaxi ohne Lenkrad, Pedale oder Außenspiegel.

    Der Roadster erinnert dagegen an die ursprüngliche Rolle des Unternehmens als Elektroauto-Pionier. Die erste Generation kam 2008 auf den Markt und nutzte ein Chassis des britischen Sportwagenherstellers Lotus. Das Modell trug dazu bei, Elektroautos als leistungsfähige Fahrzeuge zu etablieren.

    Die Vorstellung des neuen Roadsters ist für Donnerstag um 20:55 Uhr Ortszeit auf einem Testgelände von SpaceX im texanischen McGregor angesetzt. Ob der Sportwagen tatsächlich zeitnah in den Verkauf geht und welche technischen Daten Tesla bestätigt, bleibt abzuwarten.

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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