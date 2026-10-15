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    Großkunde in Sicht

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    TikTok-Mutter kauft Chips bei MediaTek? Aktie springt in Nvidias Lücke

    TikTok-Mutter ByteDance will Spezialchips bei MediaTek kaufen. Es wäre der zweite Großkunde nach Google und ein Angriff auf Qualcomm. Doch die Aktie bricht um fast sieben Prozent ein. Was steckt dahinter?

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    Großkunde in Sicht - TikTok-Mutter kauft Chips bei MediaTek? Aktie springt in Nvidias Lücke
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Die TikTok-Mutter ByteDance steht kurz vor einem Chipdeal mit MediaTek. Der taiwanische Konzern soll maßgeschneiderte Prozessoren für die Rechenzentren der Chinesen liefern, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Kommt der Vertrag zustande, wäre ByteDance nach Google der zweite Großkunde für solche Spezialchips.

    ByteDance setzt auf künstliche Intelligenz als nächsten Wachstumsmotor. Doch wie Alibaba und Tencent kommt der Konzern nicht an die modernsten Chips von Nvidia. Heimische Anbieter wie Huawei können die Nachfrage nicht decken. Kooperationen mit Chipentwicklern erlauben die US-amerikanischen Exportregeln dagegen, solange die Rechenleistung unter einer Schwelle bleibt.

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    Schon im Frühjahr sicherte sich ByteDance Millionen Chips von Qualcomm. Laut Bloomberg erwägt ByteDance, die Investitionen in diesem Jahr auf bis zu 70 Milliarden US-Dollar mehr als zu verdoppeln. 2027 könnten es 100 Milliarden US-Dollar werden.

    MediaTek-Aktie: Zinsangst schlägt Deal-Fantasie

    Für MediaTek wäre der Auftrag ein wichtiger Schritt weg vom Smartphone und hin zu Rechenzentren, wo Qualcomm und Broadcom den Ton angeben. In diesem Jahr erwartet der Konzern rund zwei Milliarden US-Dollar Umsatz mit Chips für künstliche Intelligenz. 2027 will er 15 Prozent eines 80 Milliarden US-Dollar schweren Marktes erobern. Rückenwind liefert Nvidia, das 3,5 Milliarden US-Dollar in MediaTek steckt.

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    An der Börse verpuffte die Nachricht. Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten schickten Chipwerte in ganz Asien auf Talfahrt. Die MediaTek-Aktie brach am Donnerstag in Taipeh ein, berichtet Focus Taiwan.

    Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs dennoch fast verdreifacht. Mit rund 210 Milliarden US-Dollar Börsenwert ist MediaTek nach TSMC Taiwans wertvollstes Unternehmen. Rivale Qualcomm kommt auf rund 184 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 61 für 2026 und 28 für 2027.

    Die 28 von MarketScreener erfassten Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel von 6.067 Taiwan-Dollar (167 Euro) liegt rund 46 Prozent über dem Kurs. Im dritten Quartal setzte MediaTek laut Digitimes 168 Milliarden Taiwan-Dollar (4,6 Milliarden Euro) um, 18 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als selbst prognostiziert. Die vollständige Bilanz dürfte Ende Oktober folgen.

    Fazit

    Der mögliche Deal mit ByteDance zeigt, wie schnell sich MediaTek vom Handychip-Spezialisten zum Ausrüster für Rechenzentren wandelt. Ein zweiter Großkunde neben Google würde die Abhängigkeit vom Smartphone weiter senken. Nach dem steilen Anstieg reagiert die Aktie aber empfindlich auf jeden Zinsschreck. Dazu kommt die Politik: Verschärft Washington die Exportregeln, wackelt das China-Geschäft.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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