EUR/GBP tritt auf der Stelle – 0,84632 GBP

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000GBP in EUR/GBP gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,865976GBP. Heute steht er bei 0,84632GBP. Das Investment wäre auf 4.886,48GBP gewachsen – eine Steigerung von -2,27 %.

Informationen zum Pfund

Das Pfund Sterling (GBP) ist eine der stabilsten und ältesten Währungen. Besonders der GBP-USD-Kurs, bekannt als „Cable“, zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Er reagiert sensibel auf Zinspolitik, Konjunkturdaten und politische Entwicklungen in Großbritannien und den USA. Für globale Investoren bleibt das Paar ein Schlüsselindikator.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.