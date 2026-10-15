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    Lettlands Regierungschef

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    Ein Bier weniger für die Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Kulbergs fordert weniger Komfort für Ukraine
    • Ein Bier weniger pro Europäer soll Ukraine helfen
    • Ukraine braucht dringend Geld vor dem harten Winter
    Lettlands Regierungschef - Ein Bier weniger für die Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Blick auf die weitere Unterstützung der Ukraine hat Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs die EU-Staaten aufgefordert, weniger an den eigenen Komfort zu denken. Die finanzielle Belastung sei überschaubar: Für jeden Europäer gehe es um ein Bier weniger im Jahr. "Das können wir uns leisten."

    Das Geld werde in der Ukraine dagegen dringend gebraucht. Vor dem Land liege ein harter Winter. "Wenn die Ukraine stark bleibt, bleibt auch Europa stark", sagte Kulbergs. Was für Europäer den Verzicht auf ein Bier bedeute, könne dort Leben retten. "Wenn wir weniger trinken, werden ihre Leben gerettet. So einfach ist das."

    Die schwierige Lage und der Finanzierungsbedarf der Ukraine ist ein zentrales Thema beim Herbstgipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten./bro/DP/jha






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