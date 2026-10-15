JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Geschäft der Bank mit Unternehmen habe für Wachstum gesorgt. Stark bleibe zudem die Kostenkontrolle des skandinavischen Finanzkonzerns./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,74 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20,60
Kursziel alt: 20,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20,60
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Währung: EUR
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