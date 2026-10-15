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    Goldpreis

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    Gold rast nach oben – Kurs bei 4.154,66 USD

    Goldpreis legt +1,20 % zu und erreicht 4.154,66 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Goldpreis - Gold rast nach oben – Kurs bei 4.154,66 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Gold steigt innerhalb von 24 Stunden um +1,20 % auf 4.154,66USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,15 %
    1 Monat -3,40 %
    3 Monate +3,14 %
    1 Jahr -0,51 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.765,45USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.154,66USD ein Wert von 2.353,32USD geworden – ein Gewinn von +135,33 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gold im Bereich von 4.200 US-Dollar und den Einfluss der US-Inflation auf den nächsten Fed-Zinsentscheid. Diskutiert werden eine LBMA-Delegiertenprognose von 5.000 Dollar binnen zwölf Monaten sowie skeptische Erwartungen eines Rückgangs auf 3.300 Dollar. Hohe Staatsschulden und Zweifel an der Rückzahlung langfristiger Staatsanleihen werden als Argumente für Gold angeführt; kurzfristige Schwankungen gelten manchen als wenig relevant.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 338,20EUR +0,88 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 119,19EUR +0,79 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 232,20EUR +1,43 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 287,96EUR +2,19 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 82,98EUR +1,60 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 472,00EUR +1,51 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 354,84EUR +0,97 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 71,89EUR +0,85 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 119,07EUR +0,74 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,935EUR +0,84 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +1,24 %
    +1,15 %
    -3,40 %
    +3,14 %
    -0,51 %
    +116,58 %
    +135,33 %
    +232,53 %
    +941,72 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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