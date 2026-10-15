BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



