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    Graphit-Lieferketten ohne China

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    Gewinnt Australien das Wettrennen mit Quebec?

    Graphit-Lieferketten ohne China - Gewinnt Australien das Wettrennen mit Quebec?
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Quebec entwickelt sich zum Zentrum vollständiger Graphit-Lieferketten, die nicht zuletzt für Batterien ohne chinesischen Machteinfluss benötigt werden. Ein Projekt in Westaustralien könnte aber noch schneller an den Start gehen.

     

    Hier geht es um Mikrometer: International Graphite (ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) arbeitet am Bau der ersten Graphit-Mikronisierungsanlage in Down Under. Entstehen soll sie im westaustralischen Collie, gut 200 Kilometer südlich von Perth. Die Anlage soll grobes Graphit mechanisch auf Partikelgrößen im Mikrometerbereich (oft zwischen 1 und 45 Mikrometer und damit schmaler als ein menschliches Haar) zerkleinern.

     

    International Graphite baut Graphit-Anlage in Collie

     

    Dazu wird ein vorab aufbereitetes Konzentrat hochenergetischen Druckluftstrahlen ausgesetzt. Die Graphitpartikel prallen mit enormer Geschwindigkeit aufeinander und zerreiben sich selbst, wodurch Verunreinigungen durch metallischen Abrieb der Maschine minimiert werden. Die Anlage trennt Partikel exakt nach Größe. Zu große Partikel werden automatisch in die Mahlkammer zurückgeführt, bis das exakt gewünschte Spektrum erreicht ist.

     

    CEO Andrew Worland sagt, die geplante Fertigstellung des Produktionsgebäudes im zweiten Quartal 2027 liege „voll im Zeitplan.“ Die erste von zwei geplanten Anlagen – die zweite soll künftig in Italien entstehen – werde das Unternehmen im asiatisch-pazifischen Markt etablieren, gibt sich Worland zuversichtlich. „Und das zu einer Zeit, in der souveräne Lieferketten für globale Kunden zu einer entscheidenden Priorität werden.“

     

    Der globale Markt für Graphit wird wie so viele andere Rohstoffmärkte weitreichend durch China dominiert. Daten des US Geological Survey zufolge erreichte die globale Minenproduktion von natürlichem Graphit 2025 rund 1,8 Mio. Tonnen. 1,4 Mio. Tonnen davon entfielen auf China, das mit 100 Mio. Tonnen zudem die größten Reserven aufweist. Auf dem zweiten Platz der jährlichen Minenproduktion liegt Madagaskar mit 80.000 Tonnen weit abgeschlagen. Down Under ist in der Produzentenliste des USGS nicht einmal vertreten.

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