BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 68,60EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.





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