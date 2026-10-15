BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 266,5EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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