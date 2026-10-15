JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Das habe den lang ersehnten Breakeven beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) gebracht, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln habe eine klare Trendwende hingelegt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 15,45EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

