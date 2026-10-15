JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Das habe den lang ersehnten Breakeven beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) gebracht, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln habe eine klare Trendwende hingelegt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 15,45EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DocMorris
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Kursziel neu: 11
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