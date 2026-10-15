BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich des Zuschlags für einen Minderheitsanteil an der portugiesischen Nationalfluggesellschaft Tap auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Tap habe viele Vorzüge, wie die starke Position in einer gut zu verteidigenden geografischen Nische (Europa?Brasilien) sowie die Kontrolle über 50 Prozent der Start/Lande-Slots am neuntgrößten Drehkreuzflughafen Europas, Lissabon, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Deal einen hohen Preis. Zudem müsse die Lufthansa mit Widerstand von der portugiesischen Pilotengewerkschaft rechnen./edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 7,116EUR auf Tradegate (15. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.





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